Musik Chappell Roan ist ’so aufgeregt‘, Cyndi Lauper in die Rock and Roll Hall of Fame einzuführen

Chappell Roan performs at Manchester Academy Sept 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 18:00 Uhr

Die Popsängerin hat die Ehre, die Musik-Ikone in die Rock and Roll Hall of Fame einzuführen.

Chappell Roan wird Cyndi Lauper in die Rock and Roll Hall of Fame einführen.

Die 27-jährige Popsängerin wird diese Ehre bei der kommenden Zeremonie am 8. November in Los Angeles übernehmen und dort auch auf der Bühne auftreten. In einer Videobotschaft erklärte Roan: „Ich bin so aufgeregt, Cyndi Lauper am 8. November in die Rock and Roll Hall of Fame einzuführen. Sie hat mich inspiriert – mit ihrer Mode, ihren Haaren, natürlich ihrem Make-up und ihrer Musik.“

Die ‚Pink Pony Club‘-Interpretin fügte hinzu: „Ich habe tatsächlich mit ‚True Colors‘ bei ‚America’s Got Talent‘ vorgesungen, als ich 13 war. Ich habe es nicht geschafft, aber der Song ist immer noch unglaublich. Ich bin so aufgeregt – danke, dass ich dabei sein darf.“ Weitere Musiker, die bei der Zeremonie auftreten werden, sind The Killers, En Vogue, Bryan Adams und Joe Perry von Aerosmith.

Cyndi Lauper reagierte mit dem folgenden Statement auf ihre Aufnahme in die „Class of 2025“: „Ich fühle mich geehrt, in der Gesellschaft so vieler meiner Helden zu sein – Aretha, Tina, Chaka, Joni, Wanda, um nur einige zu nennen. Frauen haben so viele wichtige Beiträge zur Musik und zum Rock ’n’ Roll geleistet, und ein Sieg für eine von uns ist ein Sieg für uns alle. Danke an die stimmberechtigten Mitglieder der Rock and Roll Hall of Fame für diese Ehre.“

Die 72-Jährige bedankte sich bei ihren Fans dafür, „dass sie mich während meiner ganzen Karriere unterstützt haben“. Lauper betonte: „Ohne euch könnte ich all das nicht tun.“ Zu den diesjährigen Geehrten gehören außerdem Soundgarden, Outkast, The White Stripes, Bad Company, Chubby Checker und Joe Cocker.