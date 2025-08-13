Musik Chappell Roan: ‚Keine Ahnung‘ vom Sound des nächsten Albums

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin hat sich noch keine großen Gedanken dazu gemacht, wie ihre nächste Platte klingen soll.

Chappell Roan hat zugegeben, dass sie „keine Ahnung“ hat, wie ihr nächstes Album klingen wird.

Die ‚Pink Pony Club‘-Interpretin hat seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ im Jahr 2023 bereits drei neue Singles herausgebracht. Alle Tracks unterscheiden sich dabei klanglich stark voneinander. Im Gespräch mit Zane Lowe für Apple Music erklärte sie, dass ihre neueste Single ‚The Subway‘ zwar ein „sehr sicherer Übergang“ für den Sound des nächsten Albums sein könnte, betonte aber auch: „Sie sind alle irgendwie so unterschiedlich. Deshalb denke ich mir einfach nur: ‚Ich habe keine Ahnung, wie die nächste Ära aussehen wird.‘ Das ist der beängstigende Teil daran, neue Musik zu veröffentlichen. Dass die Leute sie vielleicht nicht mögen, weil sie nicht wie die Musik klingt, die man vorher gemacht hat.“

Die 27-Jährige berichtete weiter, dass sie sich in letzter Zeit nicht „sesshaft“ genug gefühlt habe, um ein neues Album zu schreiben. Ihr Terminkalender sei zu voll gewesen und sie habe kaum Zeit zu Hause verbracht. „Ich hatte nicht das Gefühl angekommen zu sein. Es waren sehr unruhige anderthalb Jahre und ich glaube, sobald ich mich wirklich ruhig und angekommen in einem neuen Zuhause fühle und eine Routine habe – ich kann es kaum erwarten, eine Routine zu haben – dann kann ich auch anfangen, über das Schreiben von Songs nachzudenken.“

Erst vor kurzem hatte sich die queere Musikerin eine neue Wohnung zugelegt, doch laut eigener Erzählung war sie nur zehn Tage dort, bevor sie ihre große Tournee startete. Auch nach der Tour will Chappell sich erst einmal eine Pause gönnen, bevor sie sich wieder dem Songwriting widmet: „Ich denke, wenn das hier vorbei ist, also die US-Termine, dann wird es sich definitiv wie eine große Last anfühlen, die von meinen Schultern fällt. Ich kann dann endlich mal durchatmen, etwas entspannen und überhaupt erst wieder ans Schreiben denken. Aber wir sind fast fertig mit dieser Art von Siegestour. Nächsten April bin ich dann damit durch.“

Die ‚Good Luck, Babe!‘-Interpretin verriet kürzlich gegenüber ‚Vogue‘, dass ihr nächstes Album wahrscheinlich frühestens in fünf Jahren erscheint: „Das zweite Projekt existiert noch gar nicht. Es gibt kein Album. Es gibt keine Sammlung von Songs. Es hat fünf Jahre gedauert, bis ich das erste geschrieben habe und das zweite wird wahrscheinlich auch mindestens fünf Jahre brauchen. Ich bin nicht der Typ Songwriterin, die das einfach so raushaut.“ Um gute Musik zu produzieren, dürfe sie sich nicht zwingen, so Chappell im Gespräch mit den Reportern.