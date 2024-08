Stars Chappell Roan: Kritik an ihren „unheimlichen“ Fans

Chappell Roan - 2024 Boston Calling - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 15:09 Uhr

Die 26-jährige Sängerin findet das Verhalten ihrer Fans teilweise verstörend.

Chappell Roan findet das Verhalten einiger Fans ziemlich verstörend.

Die 26-jährige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, kritisiert Teile ihrer Anhängerschaft für ihren Umgang mit berühmten Persönlichkeiten. In einer Reihe von TikTok-Videos erklärte die Musikerin: „Mir ist es egal, dass Missbrauch und Belästigung, Stalking oder wie auch immer, normale Dinge sind, die berühmten Menschen widerfahren. Mir ist es egal, dass diese verrückte Art sich zu verhalten Teil des Jobs und der Karriere, die ich gewählt habe, ist. Das macht es nicht okay. Das macht es nicht normal. Das bedeutet nicht, dass ich das will. Das bedeutet nicht, dass ich das mag.“

Die ‚Good Look, Babe!‘-Interpretin betont weiter, dass sie es „seltsam“ finde, dass einige ihrer Fans scheinbar davon ausgingen, dass sie Chappell genau kennen, nur weil sie gut mit ihrer Kunst vertraut sind. „Ich will nicht, dass ihr verdammt nochmal denkt, dass ihr einen Anspruch auf irgendetwas habt, wenn ihr einen Promi seht“, erklärt sie in ihren Clips weiter. „Mir ist es sch***egal, dass ihr es selbstsüchtig findet, wenn ich nein zu einem Foto, ein bisschen Zeit für euch oder einer Umarmung sage. Es ist komisch, dass Leute denken, sie kennen eine Person, nur weil sie sie online gesehen haben oder die Kunst anhören, die sie macht. Das ist verdammt seltsam. Ich darf nein zu unheimlichem Verhalten sagen.“