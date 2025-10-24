Musik Chappell Roan startet ‚The Midwest Princess Project‘

Bang Showbiz | 24.10.2025, 11:00 Uhr

Chappell Roan startet 'The Midwest Princess Project', um der LGBTQ+-Community etwas zurückzugeben.

Chappell Roan hat das ‚Midwest Princess Project‘ ins Leben gerufen, um trans* Jugendliche und LGBTQ+-Gemeinschaften zu unterstützen.

Die ‚The Giver‘-Interpretin sammelte bei ihren jüngsten ‚Visions Of Damsels and Other Dangerous Things‘-Pop-up-Shows in den USA beeindruckende 400.000 Dollar (rund 344.600 Euro), um ihre neue gemeinnützige Organisation zu finanzieren, die auf „Handeln, Fürsorge und Verbundenheit“ ausgerichtet ist. Roan erklärte: „Ich freue mich unglaublich, ‚The Midwest Princess Project‘ ankündigen zu dürfen! Diese Gelder werden an großartige Organisationen gespendet, die in ihren Gemeinden einen positiven Einfluss auf trans* Jugendliche haben.“ Weitere Informationen zu der Initiative lauten: „Im Mittelpunkt von allem, was Chappell Roan tut, steht ihr Bestreben, queere Freude in die Welt zu tragen und der Community etwas zurückzugeben, die sie unterstützt und inspiriert hat.“

Ursprünglich hatte Roan nicht vor, eine US-Tour zu machen, bis sie sich daran erinnerte, warum sie ihre Karriere startete: nämlich, um queeren Menschen Freude zu bringen und ihnen zu zeigen, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Offen sprach sie diesen Monat bei einem Konzert in Pasadena zu ihren Fans: „Dieses Jahr hat für mich alles Sinn ergeben – warum ich das tue. Letztes Jahr habe ich mich wirklich gefragt: ‚Warum tue ich mir das an? Ich bin so traurig. Ich fühle mich in der Öffentlichkeit so fehl am Platz. Ich fühle mich ständig unbeholfen.‘ Und ich fragte mich: ‚Warum mache ich das überhaupt durch, wenn es mir so viel abverlangt – wofür das alles?'“ Sie fuhr fort: „Und dann begann ich wieder aufzutreten und plötzlich ergab alles Sinn. Es geht einfach darum, queeren Menschen Freude zu bringen und ihnen zu sagen, dass alles gut ist.“