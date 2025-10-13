Musik Chappell Roan wollte fast keine US-Tour machen

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 14:00 Uhr

Chappell Roan wollte fast keine US-Tour machen, nachdem sie ihren Lebenssinn in Frage gestellt hatte.

Chappell Roan wollte ursprünglich keine US-Tour spielen, nachdem sie begonnen hatte, ihre Gründe für das Performen ernsthaft zu hinterfragen – und sich dabei „so traurig“ fühlte.

Beim letzten Konzert ihrer ‚Visions of Damsels and Dangerous Things‘-Tour am Samstagabend (11. Oktober) in Pasadena sprach die Sängerin von ‚Pink Pony Club‘ offen zu ihren Fans. Sie erklärte, dass ihre Schwierigkeiten mit dem Leben in der Öffentlichkeit sie davon abgehalten hätten, sich dem noch einmal auszusetzen und sie deshalb begann, an ihrem Sinn und Zweck zu zweifeln. Zum Glück erkannte Chappell, sobald sie wieder auf der Bühne stand, dass ihr Ziel darin liegt, „queeren Menschen Freude zu bringen und ihnen zu sagen, dass alles in Ordnung ist“. Sie erklärte: „Ich wollte eigentlich keine US-Tour machen. Erst in letzter Minute habe ich mich entschieden, doch eine zu machen, und ich bin so froh darüber. Es macht so viel Spaß. Dieser Job ist einfach großartig. Danke, dass ihr ihn so großartig macht.“

Die 27-jährige Sängerin hat ein herausforderndes Jahr 2025 hinter sich. Sie musste Konzerte absagen, um ihre mentale Gesundheit zu priorisieren, nachdem sie mit ihrem plötzlichen Ruhm zu kämpfen hatte und bei ihr eine schwere Depression diagnostiziert worden war. Kürzlich bedankte sie sich bei ihren Fans dafür, dass sie ihr in diesem „wirklich schweren Jahr“ treu geblieben sind. Bei einem spontanen Konzert im Forest Hill Stadium in Queens, New York, sagte die ‚Subway‘-Interpretin letzten Monat: „Es war wirklich ein turbulentes Jahr. Ich kann kaum glauben, dass wir hier sind, ehrlich gesagt. Es ist verrückt. Danke, dass ihr mir die ganze Zeit treu geblieben seid. Es war wirklich hart.“