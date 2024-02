Am Super-Bowl-Sonntag Charity-Aktion: Rockstar Dave Grohl grillt mehr als 24 Stunden lang

Foo-Fighters-Star Dave Grohl grillt für Obdachlose. (ili/spot)

SpotOn News | 15.02.2024, 10:33 Uhr

Der Foo-Fighters-Star Dave Grohl verbrachte den Super-Bowl-Sonntag damit, etwas zurückzugeben. Er grillte mehr als 24 Stunden lang, um Obdachlose während des Spiels zu versorgen.

Der Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (55) hat sich am Sonntag während des Super-Bowl-Finales in den Dienst einer Charity-Aktion gestellt. Mehr als 24 Stunden lang grillte er für Obdachlose. Die gemeinnützige Organisation "Hope the Mission" aus Los Angeles teilte mehrere Instagram-Beiträge, der den Musiker und seine Freunde beim Grillen von Schweinekoteletts für das Woodlands Family Shelter in Woodland Hills, Kalifornien, zeigt.

In den Clips ist der "Everlong"-Interpret bei der Herstellung von Barbecue-Sauce und der Zubereitung von Pulled-Pork-Sandwiches für Bedürftige zu sehen.

"Happy Super Bowl Sunday von Dave Grohl und Hope the Mission!", heißt es im Kommentar zum Clip. "Dave und seine Freunde haben über 24 Stunden lang 70 Schweinefleisch-Sandwiches gegrillt. Jetzt sind wir hier im 'The Woodlands Family Shelter' und teilen diese köstliche Mahlzeit mit unseren Teilnehmern. Vielen Dank an Dave und seine Freunde aus seinem Studio, die mit uns abhingen und mit einer warmen Mahlzeit Liebe verbreiten haben."

Ziel der Organisation ist es, "Armut, Hunger und Obdachlosigkeit zu verhindern, zu reduzieren und zu beseitigen", wie es auf ihrer Website zu lesen ist.

Weitere Charity-Aktionen in Australien und Los Angeles

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Dave Grohl von seiner wohltätigen Seite zeigt. Im Dezember 2023 nahm er sich eine Auszeit von der Australien-Tournee der Foo Fighters, um sich in Melbourne ehrenamtlich zu engagieren.

Video News

Nachdem die legendäre Rockband – bestehend aus Leadsänger/Gitarrist/Songwriter Grohl, Bassgitarrist Nate Mendel, Leadgitarrist Chris Shiflett, Rhythmusgitarrist Pat Smear, Organist Rami Jaffee und Schlagzeuger Josh Freese – in den Tagen zuvor in Melbourne aufgetreten war, engagierte Grohl sich bei "The Big Umbrella", einer Straßenküche für Obdachlose. Dort gab der Rocker mehrere Stunden lang am Federation Square in Melbourne Essen aus.

Im Februar 2023 grillte Grohl schon einmal 24 Stunden lang für "Hope the Mission" in Los Angeles. Damals bereiteten der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger und einige Freunde mehr als 500 Mahlzeiten für drei Unterkünfte in der Stadt. Grohl kam mit einem riesigen Smoker-Anhänger im Schlepptau an. Darin bereiteten sie geräucherte Rinderbrust, Rippchen und Beilagen wie Krautsalat und Grillbohnen zu.

Der 19-fache Grammy-Preisträger kam persönlich für alle Kosten auf und grillte während eines Regenschauers im Freien. Während das Fleisch garte, machte er ein Nickerchen auf dem Parkplatz, wie TMZ berichtete.