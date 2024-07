Musik Queens of the Stone Age: Update zu ihrem neuen Album

Queens of the Stone Age - QOTSA - June 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2024, 12:00 Uhr

Die Band wird nicht noch sechs Jahre warten, bis sie ihr nächstes Album herausbringt.

Josh Homme, der Queens of the Stone Age-Frontmann hat zugegeben, dass die Band nicht noch sechs Jahre warten wird, bis sie ihr nächstes Album herausbringt.

Die Rocker hatten im vergangenen Jahr ihr achtes Studioalbum ‚In Times New Roman…‘ herausgebracht, das der Nachfolger von ‚Villains‘ von 2017 ist, wobei Sänger Josh jetzt darauf bestand, dass er „seine Ärmel hochkrempeln“ werde, weil zwischen ihren letzten Platten „zu viel“ Zeit vergangen sei.

In einem Interview im ‚Dish‘-Podcast erzählte der Musiker: „Zwischen der letzten Platte und dieser hier ist zu viel Zeit vergangen. Das Ziel ist es, Dinge zu machen und diesen Prozess zu genießen, also werde ich die Ärmel hochkrempeln und mich direkt hineinstürzen.” Josh lobte Dave Grohl zudem für seine Unterstützung seiner Karriere und verriet, dass der Frontmann der Foo Fighters wie ein „Bruder“ für ihn sei. Der Star fügte hinzu: „Niemand hat in meiner Karriere mehr für mich getan als Dave, als ein Sprachrohr, das den Leuten einfach sagt: ‚Diesen Typen müsst ihr euch anhören.‘ Er hat der Welt definitiv von mir und meinem riesigen und endlosen Talent erzählt und er war einfach immer wie ein Bruder für uns.” Im Juni hatten Queens of the Stone Age, die dieses Jahr als Headliner des Download Festivals auftraten, an, dass sie „ein paar Asse im Ärmel” hätten, gaben aber zu, dass sie zunächst eine „kleine Pause“ genießen würden.