Nobler Auftritt in der Royal Box Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl in Wimbledon kaum wiederzuerkennen

Dave Grohl und seine Frau Jordyn Blum beobachten gespannt das Tennisspiel in Wimbledon. (eee/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 08:21 Uhr

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl war kaum wiederzuerkennen, als er am Dienstag das Tennisturnier in Wimbledon besuchte. Mit schickem Anzug und sleekem Pferdeschwanz nahm er in der Royal Box Platz.

Für einen Besuch beim wohl nobelsten und bekanntesten Tennisturnier der Welt musste Dave Grohl (55) am Dienstag seinen rockigen Grunge-Look gegen einen Anzug tauschen. Der Frontmann der Rockband Foo Fighters war am zweiten Tag in Wimbledon kaum wiederzuerkennen.

Die wilden, schulterlangen Locken des Sängers wichen einem sleeken Pferdeschwanz. Zum dunkelblauen Anzug, weißem Hemd und gelber Krawatte trug er eine Brille mit braunem Rahmen und braune Gucci-Slipper, als er mit seiner Frau Jordyn Blum (48) in der Royal Box Platz nahm.

Dave Grohl hält sich an den strengen Dresscode

Gemäß der offiziellen Wimbledon-Regeln müssen die Gäste der Royal Box mit eleganten Outfits kommen. Für Männer bedeutet der Dresscode: Jackett und Krawatte. Frauen müssen zudem auf einen Hut verzichten, da diese die Sicht der dahinter sitzenden Personen versperren könnten.

Daran hielt sich Grohls Frau, mit der er seit 2003 verheiratet ist und drei Töchter hat. Blum kam in einem schlichten, hellblauen Blusenkleid mit Perlenknöpfen und Taillengürtel. Ihre blonden Haare stylte sie zu einer Flechtfrisur. Dazu wählte sie eine weiße Tasche mit goldenem Henkel.

Weitere Promis an Tag zwei in Wimbledon

Neben Grohl waren auch Duran-Duran-Sänger Simon Le Bon (65) und dessen Tochter Tallulah (29) am Dienstag in Wimbledon zugegen. Am Tag zuvor gaben sich in der Royal Box unter anderem David Beckham (49) seine Mutter Sandra die Ehre.

Das traditionsreiche Tennisturnier in Wimbledon hatte am 1. Juli seinen Auftakt und findet noch bis zum 14. Juli in London statt.