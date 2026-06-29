Musik Charli XCX: Ehrliches Geständnis über Eifersucht in der Musikbranche

Charli xcx - The Moment premiere 2026 - Lounis Tiar/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 11:00 Uhr

Die 33-jährige Sängerin war eifersüchtig, nachdem sie den 2013 erschienenen Song ‚Royals‘ der 29-jährigen Lorde gehört hatte, denn Charli wünschte sich, sie hätte ihn selbst geschrieben.

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge des Podcasts ‚Fashion Neurosis‘ der 65-jährigen Bella Freud fragte diese Charli, ob sie „Wettbewerbsneid“ verspüre.

Die ‚Brat ‚-Hitmacherin antwortete: „Ja, natürlich, ganz klar. Ich glaube, das habe ich Lorde schon einmal gesagt – ich war so eifersüchtig, als ich ‚Royals‘ zum ersten Mal hörte, was jetzt lustig ist, weil es dieses ganze Meme gibt, bei dem mich ständig alle anschreien: ‚Sing ‚ Royals‘!‘ Aber ja, als ich jünger war und diesen Song hörte, dachte ich: ‚Ich bin so eifersüchtig. Ich wünschte, ich hätte diesen Song schreiben können.“ Sie füge hinzu: „Ich fand ihn so spektakulär, so einzigartig; ich fand, dieser Song hat eine ganze Ära geprägt. Ich glaube, seitdem haben so viele Leute versucht, diese Essenz einzufangen, die Ella in diesem Song wirklich makellos eingefangen hat.“

Charli – die mit Lorde, deren richtiger Name Ella Yelich-O’Connor ist, 2024 bei dem Titel ‚Girl, So Confusing‘ zusammengearbeitet hat – sagte zuvor, sie vergleiche ihre Musik und ihren Modestil mit denen von Lorde. Im Jahr 2024 sagte Charli gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Als ‚Royals‘ herauskam, war ich super neidisch auf den Erfolg, den dieser Song hatte, und auf den Erfolg, den Ella hatte. Man setzt all diese Dinge im Kopf zusammen und denkt: ‚Sie mochte meine Musik. Sie hatte voluminöses Haar; ich hatte voluminöses Haar. Sie trug schwarzen Lippenstift; ich habe einmal schwarzen Lippenstift getragen.‘ Man zieht diese Parallelen und denkt: ‚Nun, das hätte auch ich sein können.'“