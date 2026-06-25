Musik Charli xcx deutet geheimnisvollen Gast auf neuem Album an –Fans werden ihn niemals erraten

Charli XCX attends A24's "The Moment" Los Angeles Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 18:00 Uhr

Charli xcx hat bestätigt, dass ihr kommendes Album 'Music, Fashion, Film' eine einzige Zusammenarbeit enthält, und betont, dass ihre Fans den beteiligten Künstler niemals erraten werden.

Charli xcx hat verraten, dass es auf ihrem kommenden Album ‚Music, Fashion, Film‘ genau eine Kollaboration gibt.

Der Nachfolger von ‚Brat‘ aus dem Jahr 2024 erscheint am 24. Juli. Charli gab nun zu, dass die Fans große Schwierigkeiten haben werden, den einzigen Gaststar zu erraten. In der französischen Fernsehsendung ‚Quotidien‘ sagte sie: „Es gibt eine Zusammenarbeit. Ich verrate euch nicht, mit wem, aber ihr werdet es niemals erraten.“

Charli – die John Cale, Marc Jacobs und Martin Scorsese auf das Cover gesetzt hat, um ihre Helden aus Musik, Mode und Film zu repräsentieren – besteht darauf, dass es unmöglich sei, den Künstler zu erraten. Sie sagte: „Ich würde Geld darauf wetten, dass ihr es nicht erratet. Ihr könnt es versuchen! Ihr könntet tausend Versuche haben und würdet trotzdem nicht darauf kommen.“

Bislang haben die Fans die Singles ‚Rock Music‘ – die die Fangemeinde spaltete – sowie ‚SS26‘ gehört. Der nächste Song, ‚Wink Wink‘, erscheint am Freitag (26. Juni).

In dieser Woche machten Charli und Madonna außerdem Gerüchte über einen Streit zunichte, als sie mehrere Stunden gemeinsam in Paris feierten. Nachdem die 33-Jährige in ‚Rock Music‘ gesungen hatte, dass „die Tanzfläche tot ist“, veröffentlichte Madonna, die bald das Dance-Album ‚Confessions II‘ herausbringt, eine Reihe discoinspirierter Bilder auf Instagram mit einer Bildunterschrift, die viele Fans als direkte Antwort interpretierten. Sie schrieb: „Wenn sich eure Tanzfläche tot anfühlt, dann spielt ihr vielleicht einfach die falsche Musik.“ Doch die beiden beendeten alle Spekulationen, als sie bei der Saint-Laurent-Herrenkollektion Frühjahr/Sommer 2027 am Dienstag (23. Juni) nebeneinander saßen, Zigaretten rauchten und sich umarmten. Später wurden sie hinter dem DJ-Pult gesehen, wo sie auf Madonnas Hits ‚Thief of Hearts‘ und ‚Hung Up‘ bei der Aftershowparty tanzten.

Kurz zuvor hatte Charli bereits klargestellt, dass sie gar nicht glaube, die Tanzfläche sei tot. Sie erklärte, die Textzeile beziehe sich auf ihr Album ‚Brat‘ und sie sei vielmehr überzeugt, dass die Tanzfläche lebendiger denn je sei – insbesondere, weil ihr Ehemann George Daniel ein Dance-Music-Label betreibt. In einem Titelinterview mit der Zeitschrift ‚Rolling Stone‘ sagte sie: „Diese Textzeile handelt sehr stark von meiner Beziehung zu ‚Brat‘ und von meiner persönlichen Erfahrung mit diesem Album. Mein Mann betreibt ein Dance-Music-Label. In letzter Zeit sind unglaublich viele fantastische Dance- beziehungsweise elektronische Alben erschienen – egal ob von Slayyyter, Underscores oder PinkPantheress. Dance-Musik befindet sich an einem großartigen Punkt.“