Stars Charli XCX zieht sich aus sozialen Medien zurück

Charli xcx - The Moment premiere 2026 - Lounis Tiar/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 14:00 Uhr

Charli XCX hält sich von sozialen Medien fern, weil es „besser für mein Gehirn“ ist.

In einem Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin erklärte die 33-jährige Sängerin, sie habe sich aus Gründen ihrer psychischen Gesundheit dazu entschlossen, Plattformen wie Instagram und Facebook zu meiden.

Sie sagte: „Ich bin tatsächlich viel mehr offline. Ich schaue nicht mehr so oft rein. Es ist einfach besser für mein Gehirn. Ich weiß, dass mir die Leute wahrscheinlich nicht glauben werden, weil ich von Natur aus – zumindest in der Vergangenheit – eine sehr online-orientierte Künstlerin bin.

Aber in letzter Zeit habe ich wirklich mit meiner psychischen Gesundheit zu kämpfen, und zwar so sehr, dass ich, wenn ich ehrlich bin, mental am schlimmsten Punkt meines Lebens angelangt bin.“

Charli XCX sorgt derzeit mit ihrer musikalischen Neuausrichtung für Gesprächsstoff. Die Sängerin veröffentlichte kürzlich die erste Single ihres kommenden Albums ‚Music, Fashion, Film‘ und überraschte viele Fans mit einem deutlich rockigeren Klangbild. In dem Song ‚Rock Music‘ setzt die Musikerin auf verzerrte Gitarren und sorgt mit der Zeile „Die Tanzfläche ist tot“ für zusätzliche Aufmerksamkeit. Die Veröffentlichung löste zahlreiche Diskussionen in den sozialen Medien aus. Einige Fans spekulieren sogar, dass sich die Sängerin musikalisch komplett neu erfinden wolle.

Charli XCX selbst verfolgt die Debatten jedoch nicht mehr allzu genau. Wie sie erklärte, seien die Reaktionen zeitweise so intensiv gewesen, dass sie darunter gelitten habe. „Die Diskussionen sind laut, und manchmal kann das sehr überwältigend sein“, so Charli. Der Druck habe schließlich auch Auswirkungen auf ihre Gesundheit gehabt. „Es kam zu einem Punkt, an dem meine Ängste mich körperlich beeinträchtigten.“

Trotz der Kritik bleibt die Künstlerin ihrem Weg treu. Neben ihrem neuen Sound sucht sie weiterhin nach Möglichkeiten, ihren Fans näherzukommen und eine persönlichere Verbindung zu ihnen aufzubauen.