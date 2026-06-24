Stars Charli xcx und Madonna beweisen gemeinsam in Paris, dass die ‚Tanzfläche nicht tot ist‘

Charli xcx and Madonna at the Saint Laurent fashion show June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 18:30 Uhr

Charli xcx und Madonna bewiesen eindrucksvoll, dass die 'Tanzfläche nicht tot ist', als sie gemeinsam in Paris feiern gingen.

Madonna und Charli xcx beendeten Gerüchte über einen Streit, als sie mehrere Stunden gemeinsam in Paris feierten.

Nachdem die 33-jährige Sängerin in dem Song ‚Rock Music‘ erklärt hatte, „die Tanzfläche sei tot“, veröffentlichte Madonna, die bald das Dance-Album ‚Confessions II‘ herausbringen wird, eine Reihe von Disco-inspirierten Bildern auf Instagram mit einer Bildunterschrift, die viele Fans als direkte Antwort interpretierten. Sie schrieb: „Wenn sich deine Tanzfläche tot anfühlt, spielst du vielleicht die falsche Musik.“

Die beiden brachten die Spekulationen jedoch zum Verstummen, als sie am Dienstag (23. Juni) bei der Saint-Laurent-Herrenmodenschau Frühjahr/Sommer 2027 nebeneinander saßen, Zigaretten rauchten und sich umarmten. Später wurden sie hinter dem DJ-Pult gesehen, wo sie bei der Aftershow-Party zu Madonnas Hits ‚Thief of Hearts‘ und ‚Hung Up‘ tanzten.

Erst kurz davor hatte Charli klargestellt, dass sie keineswegs glaube, die Tanzfläche sei tot. Sie erklärte, die Textzeile beziehe sich auf ihr Album ‚Brat‘, und sie sei fest davon überzeugt, dass die Tanzfläche lebendiger denn je sei – zumal ihr Ehemann George Daniel ein Dance-Music-Label betreibt. In einem Titelinterview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte sie: „Diese Zeile bezieht sich sehr auf meine Beziehung zu ‚Brat‘ und meine persönliche Erfahrung mit diesem Album.“ Sie fügte hinzu: „Mein Mann betreibt ein Dance-Music-Label. In letzter Zeit gab es so viele unglaubliche Dance- und Elektronik-nahe Veröffentlichungen, egal ob von Slayyyter, Underscores oder PinkPantheress. Dance-Musik befindet sich an einem fantastischen Punkt.“

Es wurde spekuliert, Charli wolle mit dem Titel eines Songs ihres kommenden Albums ‚Music, Fashion, Film‘ einen Ausflug in die Rockmusik machen. Sie betont jedoch, dass dies nicht der Fall sei und sie ohnehin nicht an Genres glaube. Charli sagte: „Natürlich weiß ich, dass viel darüber gesprochen wurde, dass ich ein Rockalbum machen würde, aber das habe ich nie gesagt.“ Sie habe Musikgenre nie auf eine binäre Weise betrachtet und fügte hinzu: „Das halte ich für eine sehr altmodische Vorstellung. Ich weiß nicht einmal, welches Genre das sein soll. Es sind einfach A. G. Cook, Finn Keane und ich, die unser Ding machen.“