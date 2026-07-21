Musik Charli XCX: Neues Album ‚Music, Fashion, Film‘ kam völlig überraschend

Charli xcx - The Moment premiere 2026 - Lounis Tiar/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 11:00 Uhr

Charli XCXs neues Album 'Music, Fashion, Film' kam völlig überraschend.

Charli XCX hat verraten, dass ihr neues Album ‚Music, Fashion, Film‘ sie selbst überrascht hat. Eigentlich wollte die 33-jährige Popstar nach ihren jüngsten Projekten eine Pause von der Musik einlegen.

Nach der Veröffentlichung ihres Albums ‚Brat‘ im Jahr 2024 und der Arbeit am Soundtrack zum Film ‚Wuthering Heights‘ (2026) habe sie zunächst Abstand vom Songwriting und Aufnehmen nehmen wollen. Doch dann sei plötzlich eine neue Idee entstanden, die sie nicht mehr losgelassen habe. Im Podcast ‚Pop Pod‘ erklärte sie: „Nach ‚Brat‘ und ‚Wuthering Heights‘ hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich erst einmal keine Musik mehr machen würde und eine kreative Pause brauche. Doch dann kam die Inspiration. Sie sagte: „Eines Tages hat mich die Inspiration einfach getroffen. Ich glaube fest daran, dass man diesem Geschenk folgen muss, wenn es einen erreicht. Man weiß nie, wie lange es anhält oder ob man jemals wieder so inspiriert sein wird. Deshalb habe ich das Gefühl, dass diese Ideen einfach an die Oberfläche kamen und ich sie unbedingt herauslassen musste. Genau so ist dieses Album entstanden.“ Weiter erklärte sie: „Es hat mich völlig überrascht. Ich hatte überhaupt nicht vor, ein neues Album aufzunehmen.“

‚Music, Fashion, Film‘ erscheint am 24. Juli. Außerdem wird Charli im kommenden Monat als Headliner bei den Reading and Leeds Festivals 2026 auftreten und mehrere Konzerte in den USA spielen. Gleichzeitig kündigte sie an, ihre Herangehensweise an Tourneen künftig ändern zu wollen, um besser auf ihre Gesundheit zu achten. Sie erklärte: „Wenn ich darüber nachdenke, mit diesem Album auf Tour zu gehen, glaube ich, dass ich es diesmal anders angehen sollte. Ich werde älter und muss besser auf mich aufpassen. Aber wir werden sehen – wer weiß, wie das am Ende aussieht. Manchmal kann ich mich einfach selbst nicht bremsen.“