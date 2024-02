Stars Charli XCX: Schwer verliebt

Charli XCX - Ivor Novello Awards 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 11:46 Uhr

Die Sängerin ist froh, dass sie mit einem so "unglaublich talentierten" Mann zusammen ist.

Charli XCX schwärmt von ihrem Partner George Daniel.

Die Popsängerin und der The 1975-Schlagzeuger gaben im November ihre Verlobung bekannt. Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Face‘ verrät Charli, dass die Beziehung mit George anders sei als ihre vorherigen. „Ich glaube, in meinen früheren Beziehungen gab es eine Machtdynamik, bei der ich die mächtige Person war. Ob es nun meine Persönlichkeit, meine Finanzen oder mein Ego war, es gab ein Ungleichgewicht“, offenbart die Chartstürmerin.

Die Beziehung mit dem 33-Jährigen funktioniere so gut, weil er ebenfalls Musiker sei. „Wir machen das Gleiche, wir verstehen die gleiche Welt, wir fordern uns gegenseitig heraus. Und ich denke, er ist wirklich heiß und lustig. Ich fühle mich inspiriert, mit jemandem zusammen zu sein, der unglaublich talentiert ist. Das ist wirklich sexy für mich“, schwärmt die 31-Jährige.

Trotzdem musste sich Charli erst einmal daran gewöhnen, mit einem anderen Musiker zusammen zu sein. Die ‚Break the Rules‘-Hitmacherin enthüllt: „Manchmal sieht man der Band seines Freundes dabei zu, wie sie eine Arena nach der anderen ausverkauft, und das kann dazu führen, dass ich mich klein fühle. Als Künstler kann man sich aussuchen, wann man in der Nähe von anderen Leuten mit großen Egos sein will. Aber wenn man in einer Beziehung mit einem anderen Künstler ist, der Teil einer Band mit einem, sagen wir mal, kontroversen Frontmann ist, kann man sich plötzlich nicht mehr aussuchen, wann man sich der Umgebung des anderen aussetzt.“