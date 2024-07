Stars Charli XCX: Sie will kein Taylor-Bashing bei ihren Konzerten Charli XCX hat dazu aufgerufen, Sprechchöre wie „Taylor ist tot!“ bei ihren Konzerten sofort zu unterlassen. Die ‚360‘-Sängerin war „beunruhigt“, als sie hörte, dass einige Fans die hasserfüllten Aussagen über Taylor Swift gerufen hatten. Sie warnte jetzt, dass sie dies in ihrer Fan-Gemeinde nicht tolerieren werde. Nach ihrer ‚Brat‘-Show in São Paulo, Brasilien, am 23. […]