Beauty & Fashion Charli XCX: Sie ist ein großer Fan von The Row

Charli XCX - Roskilde Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 16:00 Uhr

Die Musikerin erzählte, dass sie es liebt, ihre Kleidung bei der Marke einzukaufen.

Charli XCX erzählte, dass sie es liebt, ihre Kleidung bei The Row einzukaufen.

Die ‚360‘-Künstlerin nannte die Marke, die von Mary-Kate und Ashley Olsen gegründet wurde, neben Online und Acne als einen ihrer Lieblingsorte für das Einkaufen von Kleidung, bevor sie Earl Grey Studios für ihre Produkte an Haushaltswaren lobte.

Die 32-jährige Popsängerin verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Interview‘-Magazin: „Online und The Row, Acne und Earl Grey Studios für Haushaltswaren.“ Charli, deren bürgerlicher Name Charlotte Aitchison ist, fügte hinzu, dass sie auch Kim Kardashians Label Skims liebt, nachdem sie zu einer der neuen Botschafterinnen ernannt wurde. Charli sagte: „Skims gibt den Leuten die Kraft, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen, was die Essenz von Brat ist.” Die für den Mercury Music Prize nominierte Hitmacherin, die mit dem 34-jährigen Musiker George Daniel von The 1975 verlobt ist, sagte zudem, dass ihr neues ‚Brat‘-Album, das in die Wahlkampagne von der amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris um das Weiße Haus einfloss, „das Mädchen beschreibt, das ein bisschen chaotisch ist, gerne feiert und vielleicht manchmal dumme Dinge sagt“.