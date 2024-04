Stars Anya Taylor-Joy: Heimlich geheiratet Anya Taylor-Joy hat schon vor zwei Jahren in einer geheimen Zeremonie geheiratet. Die 27-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Schachwunderkind Beth Harmon in der Netflix-Miniserie ‚The Queen‘s Gambit‘ bekannt ist, gab dem Musiker Malcolm McRae (29) im April 2022 in einer Zeremonie in New Orleans das Jawort, gab dies aber erst am […]