Musik-Ikone Cher hat sich an ihrem 77. Geburtstag in einem Twitter-Post zum Thema Älterwerden geäußert. Sie frage sich, wann sie sich jemals alt fühlen würde: "Es sind nur Zahlen, wo ist das Problem?"

Sie ist berühmt für ihren Jugendwahn und überrascht immer wieder mit ihrem Äußeren. Musik-Ikone Cher hat sich an ihrem 77. Geburtstag auf Twitter mit klaren Worten zum Thema Älterwerden geäußert.

Ok,Will Someone 🙏🏼PLEASE

Tell me…..When Will I Feel

OLD👶🏻.This is ridiculous🙄. I keep hearing these numbers,but I Honestly can’t understand them.

WHATS THE DEAL WITH #’s⁉️

I’m dyslexic & #’s Are hard 4 me.

Thank u for staying, I know it’s been hard.

Got to go work out.…

— Cher (@cher) May 20, 2023