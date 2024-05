Angst vor seinem schlechten Ruf Cher lehnte ein Date mit Elvis Presley ab

Cher wollte kein Treffen mit Elvis Presley. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 14:17 Uhr

Aus diesem Rendezvous wurde nichts: Cher sagte einst ein Treffen mit dem King of Rock'n'Roll Elvis Presley ab, weil sie um ihr Ansehen fürchtete. "Ich war irgendwie nervös wegen seines Rufs", verriet die Sängerin.

Cher (77) hatte kein Interesse an einer Verabredung mit Elvis Presley (1935-1977). Bei einem Auftritt in "The Jennifer Hudson Show" verriet die Sängerin am Mittwoch (1. Mai), dass sie einst eine Einladung für ein Treffen mit dem King of Rock and Roll ausgeschlagen hatte, weil sie Angst vor seinem schlechten Ansehen hatte. "Ich wusste von den Leuten um ihn herum, und es war nicht so, dass sie schlechte Leute waren, es war nur so, dass ich irgendwie nervös war wegen seines Rufs", erklärte die Sängerin.

Zudem sei sie im Umgang mit Männern abseits der Arbeit allgemein schüchtern. "Der Grund, warum ich mit jungen Männern ausgehe, ist, dass Männer in meinem Alter oder älter – nun, jetzt sind sie alle tot – aber früher hatten sie einfach immer Angst, sich mir zu nähern, und jüngere Männer waren die einzigen, die es taten", berichtete sie. Aktuell ist die "Believe"-Interpretin mit dem 40 Jahre jüngeren Musikmanager Alexander "A.E." Edwards (38) liiert.

Elvis Presley lud Cher nach Las Vegas ein

In einem Interview im Dezember 2022 erzählte Cher in "The Kelly Clarkson Show", dass Presley sie zu einem Wochenende in Las Vegas eingeladen hatte. "Ich hatte solche Angst, dass ich es nicht tun konnte. Er war auf dem absteigenden Ast… Und ich meine nicht äußerlich… Er war auf dem absteigenden Ast mit den Drogen und so", begründete sie ihre Absage. Sie wolle sich nicht mit einem Musiker einlassen, der Drogen nehme.

Trotz seiner Eskapaden sei sie immer ein großer Fan des legendären Musikers gewesen. "Als ich 10 Jahre alt war, nahm mich meine Mutter mit ins Pan Pacific, um Elvis zu sehen. Ich habe ihn wirklich geliebt", betonte sie.

Elvis Presley rutschte in den letzten Jahren seines Lebens immer weiter in die Drogenabhängigkeit und schluckte Unmengen an Pillen. Damit ruinierte er sich seelisch und körperlich. Mit fatalen Folgen: 1977 verstarb der Ausnahmekünstler mit nur 42 Jahren. Gutachten legen nah, dass er einer Überdosis von Medikamenten erlegen ist.

