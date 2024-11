Sie war "wahnsinnig verliebt" in ihn Cher: Nur dieser eine Promi hat mit ihr Schluss gemacht

Cher und Val Kilmer waren von 1982 bis 1984 liiert. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 13:20 Uhr

Musik-Ikone Cher hat zahlreiche Beziehungen im Rampenlicht hinter sich. Doch nur einmal wurde sie von einem prominenten Partner verlassen: Schauspieler Val Kilmer machte damals mit ihr Schluss und ließ sie mit einem gebrochenen Herzen zurück.

Cher (78) hat im Gespräch mit Howard Stern (70) in der "Howard Stern Show" über eine schmerzhafte Trennung gesprochen. Nur einmal habe ein prominenter Partner mit ihr Schluss gemacht, berichtete sie dem Moderator. "Ich war wahnsinnig verliebt in Val Kilmer, und er hat mich verlassen", erinnerte sich die Sängerin. Als Grund für die Trennung nannte sie auf Nachfrage das Alter ihres Ex-Freundes. "Er war wirklich jung", so Cher.

Zwischen 1982 und 1984 war Cher mit dem Schauspieler Val Kilmer (64) zusammen. Die Beziehung sorgte damals für Aufsehen, weil die Musikerin knapp 14 Jahre älter war als ihr Partner. Inzwischen kann das niemanden mehr schockieren: Aktuell ist sie mit dem US-amerikanischen Rapper Alexander Edwards (38) liiert – und der ist sage und schreibe 40 Jahre jünger.

Freundschaft auch 40 Jahre später

In der Vergangenheit hat Cher immer wieder in den höchsten Tönen von ihrem Ex-Partner Kilmer gesprochen. Das Paar hatte sich einst auf der Geburtstagsparty von Meryl Streep (75) kennengelernt und war nach anfänglicher Freundschaft zusammengekommen. "Er war ein Freigeist… Er hat jede Grenze überschritten. Wir hatten unglaubliche Zeiten und ertrugen auch Zeiten, in denen es nicht so war, weil wir beide Alphamännchen waren. Wir waren beide Individuen und keiner von uns wollte das aufgeben", erzählte sie 2021 in einem Essay für "People" über ihren Ex-Partner.

Diese Freundschaft habe auch 40 Jahre später noch Bestand. "Ich weiß nicht, wie wir Freunde geblieben sind, wir sind es einfach. Wir haben es nicht versucht. Wir waren es einfach", erklärte die Musik-Ikone. Während seiner Erkrankung an Kehlkopfkrebs im Jahr 2016 habe Val Kilmer sich oft in ihrem Gästehaus aufgehalten. "Er ist ein wahrer Künstler und ein Mann der Renaissance. Er war krank, und das hat ihn nicht gestoppt", sagte Cher über ihren guten Freund.