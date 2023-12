Stars Cher: Weihnachten macht Menschen netter

Bang Showbiz | 23.12.2023, 13:00 Uhr

Cher ist der Meinung, dass Weihnachten die Menschen „netter“ macht.

Die 77-jährige Sängerin, die die Kinder Chaz (54) und Elijah (47) aus ihren früheren Ehen hat, glaubt, dass die Weihnachtszeit das Beste aus jedem herausholt und die Leute dazu bringt, das zu schätzen, was sie haben.

Sie erzählte der britischen Zeitung ‚OK!‘-Magazin: „Die Leute sind netter, wissen Sie, sie benehmen sich irgendwie von ihrer besten Seite. Weihnachten bringt das in den Menschen zum Vorschein, denke ich. Es ist eine großartige Zeit des Jahres, um einfach zu versuchen, mit dem aufzuhören, was du bisher getan hast, und dich darauf zu konzentrieren, mit deiner Familie und deinen Freunden glücklich zu sein und Dinge für Menschen zu tun, die nicht so viel Glück haben. Es ist eine Zeit, in der man den Geist spürt.“ Trotz ihres weltweiten Ruhms bestand die ‚Turn Back Time‘-Hitmacherin darauf, dass ihre eigenen Weihnachtsfeiern immer „normal und traditionell“ sind. Sie sagte: „Ich habe viele sehr junge Freunde und ich habe Kinder. Ich bin wie die alte Frau im Schuh, wenn es um Patenkinder geht. Wir machen ganz normale Weihnachtssachen. Ich weiß es nicht, ich plane es nie. Ich tanze oder stehe in der Küche und serviere Kartoffelpüree auf die Teller. So machen wir das. Es gibt Truthahn und Dressing und Kürbiskuchen. Wir sind sehr traditionell, wenn es darum geht, das Abendessen zu feiern. Das erwartet jeder. Wir haben ein Buffet und dann nimmt sich jeder, was er will. Wir feiern aber immer eine Party und dekorieren das Haus.“

Trotz ihrer extravaganten Persönlichkeit bestand Cher auch darauf, dass sie tatsächlich sehr „schüchtern“ sein könne. Sie sagte: „Wenn ich nicht arbeite, bin ich sehr ruhig. Ich meine, nicht in Gegenwart meiner Freunde, sondern in der Öffentlichkeit. Ich bin still. Aber wenn ich arbeite? Ich habe buchstäblich zwei Teile meiner Persönlichkeit, einen, der auf die Bühne gehen kann, und einen, der nur im Hintergrund sitzt und nichts sagt, bis ich jemanden kenne. Ich kenne so viele Schauspielerinnen, die so schüchtern sind. Ich kenne so viele Künstler, die sich übergeben, bevor sie auf die Bühne gehen. Ich denke, dass schüchterne Menschen oft durch den Einsatz von Kunst zu dem werden können, was sie sind. Für mich hat es so geklappt.“