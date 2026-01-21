Stars Cheyenne Ochsenknecht: So steht sie heute zu Papa Uwe Ochsenknecht

Cheyenne Ochsenknecht attends the 12th Vienna Awards Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin überrascht im Gespräch über ihren Vater Uwe Ochsenknecht mit versöhnlichen Tönen.

Cheyenne Ochsenknecht spricht über ihr aktuelles Verhältnis zu Uwe Ochsenknecht.

Ende 2024 enthüllte die Influencerin, dass sie „keinen Kontakt“ zu ihrem Vater habe. „Nach 14 Jahren Hinterherlaufen habe ich auch irgendwie keine Lust mehr“, gestand sie in der ARD-Talkshow ‚deep und deutlich‘. Cheyenne klagte, dass sie und ihre Kinder keine „Priorität“ für den Schauspieler seien. „Er wohnt auf Mallorca, wir haben Direktflüge von Graz nach Mallorca, aber er meint, dass es nicht an erster Stelle steht, uns und die Enkelkinder zu besuchen“, zeigte sie sich enttäuscht.

Nun hat die 25-Jährige erneut über ihren Vater gesprochen – und überrascht mit positiven Nachrichten. Demnach hat sich das Duo inzwischen versöhnt und kommt gut miteinander aus. „Es ist alles in Ordnung und wir verstehen uns wieder gut“, verriet sie gegenüber ‚Bunte.de‘. „Wir planen auch schon, dass ich ihn auf Mallorca mal wieder besuche.“ Cheyennes Worten ist zu entnehmen, dass Vater und Tochter mittlerweile regelmäßig Zeit miteinander verbringen.

In dem Interview äußerte sich die ‚Diese Ochsenknechts‘-Darstellerin auch über ihr Liebesglück mit Ehemann Nino Sifkovits. Das Paar ist seit 2022 verheiratet und zieht zusammen zwei Kinder groß. „Wir ärgern uns ganz gerne, das hält die Beziehung jung. Und wir vergessen nie die Liebe, die wir für uns haben“, plauderte Cheyenne aus. Außerdem seien die TV-Stars nicht „nachtragend“.

Die Blondine erklärte: „Wir haben sehr viel Humor, nehmen die Sachen nicht zu ernst.“ Auch ein besonderes Abendritual festigt ihre Beziehung: „Wir schlafen jeden Tag beim Kuscheln ein.“ Und was schätzt Cheyenne besonders an ihrem Mann? „Nino nimmt mich, wie ich bin, mit allen Macken und akzeptiert mich so. Für ihn stehen seine Frau und Kinder an erster Stelle. Er ist einfach immer da, wenn man ihn braucht“, schwärmte sie.