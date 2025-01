Film Chris Columbus: Das sagt er zum Harry-Potter-Reboot

Chris Columbus - November 2020 - Getty Images - Christmas Chronicles Drive In Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2025, 11:00 Uhr

Der 66-jährige Filmemacher ist froh, dass die Neuverfilmung nicht dieselben Einschränkungen haben wird wie seine Filme.

Chris Columbus ist froh, dass die Harry-Potter-Neuverfilmungen nicht dieselben Restriktionen haben werden wie seine Filme.

Der 66-jährige Filmemacher übernahm die Regie bei ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ aus dem Jahr 2001, und ‚Harry Potter und die Kammer des Schreckens‘ aus 2002. Die Dreharbeiten gestalteten sich teilweise schwierig, da Columbus versuchen musste, „so viel wie möglich“ aus den Büchern in sein Drehbuch zu übernehmen. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ erinnert er sich: „Ich glaube, dass die HBO-Serie eine spektakuläre Idee ist, weil es eine bestimmte Einschränkung gibt, wenn du einen Film machst. Unser Film war zwei Stunden und vierzig Minuten und der zweite Film war fast genauso lang.“

Jede Staffel der kommenden Serie wird sich auf ein Buch aus der von J.K. Rowling verfassten Reihe konzentrieren, was den Umfang für das Produktionsteam erheblich erweitert. Columbus erklärt dazu im Interview: „Der Fakt, dass sie für jedes Buch mehrere Episoden haben, das finde ich fantastisch. Man kann all die Sachen in die Serie packen, für die wir keine Möglichkeit fanden… all die großartigen Szenen, die wir einfach nicht in die Filme packen konnten.“