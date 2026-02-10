Stars Chris Hemsworth: Heiratsantrag war alles andere als romantisch

Chris Hemsworth attends Limitless: Live Better Now - Season 2 Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 11:00 Uhr

Chris Hemsworth gab zu, dass er Elsa Pataky auf eine sehr unromantische Weise einen Heiratsantrag gemacht hat.

Der 42-jährige Hollywoodstar erinnerte sich an den Moment, als er der 49-jährigen Schauspielerin, die er 2010 heiratete, die Frage aller Fragen stellte. Nun verriet er, wie beiläufig dieser Moment tatsächlich war.

Im Gespräch mit Nova’s ‚Fitzy, Wippa und Kate‘ sagte er: „Wir haben über eine Heirat gesprochen, noch bevor ich ihr überhaupt einen Heiratsantrag gemacht habe, und es war so: ‚Ja, warum nicht, warum nicht?‘ Das hat irgendwie die Spannung genommen. Es fühlte sich an wie: ‚ Warum nicht? Ich habe im Moment nichts Besseres zu tun, mal sehen, wie es läuft‘, so eine Art Energie.'“

Er scherzte, dass seine Frau „immer noch über“ den zurückhaltenden Heiratsantrag nachdenkt, mehr als ein Jahrzehnt später, nachdem sie gemeinsam die 13-jährige India und die 11-jährigen Zwillinge Sasha und Tristan bekommen haben. Hemsworth betonte jedoch, dass er zumindest versucht habe, seinen Heiratsantrag ein wenig romantisch zu gestalten. Er fügte hinzu: „Ich hatte es [den Ring] in meiner Hand, in meiner Tasche, und dachte, ich muss etwas Cooles damit machen. Das war so ziemlich das Kreativste, was mir einfiel, also habe ich es in eine Pralinenschachtel gesteckt“, so der Star.

Das Paar heiratete im Dezember 2010, nachdem es Anfang desselben Jahres angefangen hatte, sich zu treffen, und der Darsteller meinte, dass einfach „Spaß haben“ der Schlüssel zum Erfolg ihrer Romanze gewesen sei. Ende letzten Jahres sagte er im Podcast ‚On Purpose with Jay Shetty‘: „Wir haben beide eine Art Abenteuergeist und nehmen uns Zeit füreinander. Ich glaube, die komplizierten Zeiten waren, als es nur noch um Arbeit und Kinder ging und plötzlich das ‚Wir‘ in der Beziehung irgendwie nicht mehr existierte.“