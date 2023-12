Film Baz Luhrmann: Neuer Elvis-Film in Planung? Baz Luhrmann ist offen für eine erweiterte Version von ‚Elvis‘. Der 61-jährige Filmemacher hat eine erweiterte Version seines Films ‚Australia‘ aus dem Jahr 2008 in der TV-Serie ‚Faraway Downs‘ geschaffen und verriet jetzt, dass er das Gleiche mit seinem Biopic über Elvis Presley in Betracht ziehen würde, in dem Austin Butler den King of Rock […]