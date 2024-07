Film Chris Hemsworth: Seine Kinder überzeugten ihn von ‚Transformers One‘

Bang Showbiz | 26.07.2024, 18:00 Uhr

Der Schauspieler verriet, dass ihn seine Kinder dazu brachten, die Rolle in dem Film anzunehmen.

Der 40-jährige Schauspieler spricht Orion Pax alias Optimus Prime in der neuen animierten Ursprungsgeschichte, und der ‚Thor‘-Star wandte sich bei der Entscheidung für das Projekt an seine und Elsa Patakys drei Kinder, India (12) und ihre 10-jährigen Zwillinge Sasha und Tristan, die er als seine „Berater“ bezeichnete.

Der Star erzählte, dass sein Nachwuchs „eine große Rolle“ bei seiner Annahme der Rolle gespielt hätte. Chris erinnerte sich gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich ging zu meinen Kindern und fragte: ‚Was meint ihr?‘ Und sie sagten: ‚Du musst es machen.'“ Das Trio gesellte sich auch zu ihrem Vater in die Synchron-Sprecherkabine und er genoss es, von ihnen bei seiner Arbeit ermutigt zu werden. Er sagte: „Sie waren im Hintergrund, als ich viele dieser Zeilen aufnahm. Sie brüllten Vorschläge oder versuchten, mich abzulenken. Es ist cool gewesen.“ Unterdessen befindet sich ein Crossover-Projekt zwischen dem ‚Transformers‘- und dem ‚G.I. Joe‘-Universum in der frühen Entwicklungsphase. Und obwohl bisher „noch nichts Offizielles“ entschieden wurde, bestätigte Hemsworth, dass er daran interessiert sei, ein Teil des geplanten Animations-Abenteuers zu sein. Der Darsteller erklärte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Sehen Sie, ich liebe die ganze Welt und was dieses Universum zu bieten hat und das Potenzial, das man kreativ ausleben kann und die unterschiedlichen Charaktere, die man erkunden kann. Es gab so etwas wie Gespräche und es sind ein paar Ideen vorgestellt worden und wir diskutieren, wissen Sie, darüber.”