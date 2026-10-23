Film Chris Pratt gibt großes Update zur Zukunft von Star-Lord

Chris Pratt - Premiere of "The Super Mario Galaxy Movie" - Japan, Toyko - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 11:00 Uhr

Chris Pratt gibt großes Update zur Zukunft von Star-Lord.

Chris Pratt hat Marvel-Fans beruhigt: Star-Lord wird definitiv zurückkehren.

Der 47-jährige Schauspieler verkörperte Peter Quill alias Star-Lord zuletzt im Marvel-Film ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘, der 2023 in die Kinos kam. Bereits in der Abspannszene wurde damals angekündigt: „Der legendäre Star-Lord wird zurückkehren.“ Bislang ist es allerdings noch nicht zu einem Wiedersehen gekommen. Nun hat Pratt ein „wirklich aufregendes“ Update für die Fans angekündigt. Demnach laufen bereits Gespräche mit Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige und dessen Co-Präsident Louis D’Esposito über eine mögliche Rückkehr seiner Figur.

Im Podcast ‚The Bingeworthy‘ von ‚The Playlist‘ erklärte Pratt: „Ich habe ein großartiges Verhältnis zu Kevin [Feige] und Lou [D’Esposito]. Wir sprechen nicht nur kontinuierlich darüber, wie wir dieses Versprechen einlösen können, sondern es wurden auch bereits konkrete Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass es tatsächlich dazu kommt.“ Dann stellte der Schauspieler klar: „Ja, ihr werdet Star-Lord wiedersehen. Das ist wirklich aufregend. Wann genau das sein wird, darf ich allerdings noch nicht verraten. Aber er wird nicht verschwinden.“

Bereits 2023 hatte Pratt eingeräumt, dass er sich schwertun würde, Star-Lord außerhalb der ‚Guardians of the Galaxy‘-Reihe zu spielen. Eine Rückkehr an der Seite anderer Figuren und mit einer neuen Besetzung sei eine große Herausforderung. Im Gespräch mit ‚ComicBook.com‘ sagte er damals: „Das wäre eine ziemlich einschüchternde Vorstellung. Das ist eigentlich schon ein Grund, es nicht zu machen.“ Die bisherige Trilogie sei seiner Ansicht nach nahezu perfekt abgeschlossen. „Im Moment ist alles mit diesen drei Filmen so elegant und stimmig. Darüber hinaus weiterzumachen, ist wirklich schwierig. Und ohne James Gunn weiß ich nicht, ob das funktionieren würde.“ Gunn, der die bisherigen ‚Guardians of the Galaxy‘-Filme inszenierte, ist inzwischen als Co-Chef von DC Studios tätig. Trotzdem zeigte sich Pratt grundsätzlich offen für weitere Auftritte: „Ich bin dafür offen, aber meine Güte, ich weiß es wirklich nicht.“ Mit seinem aktuellen Update scheint eine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe nun konkreter zu werden. Wann und in welchem Film Star-Lord wieder auftauchen könnte, bleibt allerdings vorerst geheim.