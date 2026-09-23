Film Robert Pattinson: ‚The Batman Part II‘ schlägt ‚völlig unerwartete Richtung‘ ein

Robert Pattinson at "The Drama" Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 18:00 Uhr

Robert Pattinson verspricht für ‚The Batman Part II‘ eine überraschende Weiterentwicklung seiner Version des Dunklen Ritters.

Die Fortsetzung soll einen deutlich anderen Ansatz verfolgen als der erste Film, ohne dessen düstere Atmosphäre vollständig hinter sich zu lassen. Der 40-Jährige verkörperte Bruce Wayne erstmals 2022 in Matt Reeves‘ ‚The Batman‘. Gegenüber ‚Collider‘ verriet Pattinson nun, dass ihn die Richtung des zweiten Teils selbst überrascht habe.

„Es ist so ambitioniert“, sagte der Schauspieler. Schon der erste Film habe Batman auf eine andere Weise interpretiert als frühere Verfilmungen. Die Fortsetzung gehe nun erneut einen eigenen Weg. „Er schlägt gegenüber dem ersten Film eine völlig unerwartete Richtung ein, behält aber irgendwie trotzdem Elemente von dessen Atmosphäre bei“, erklärte Pattinson. Er sei selbst gespannt darauf, wie das fertige Ergebnis wirken werde.

Die Rückkehr in den Batsuit bringt für den Schauspieler allerdings auch körperliche Herausforderungen mit sich. Gegenüber der indischen Ausgabe von ‚GQ‘ räumte Pattinson kürzlich ein, dass ihm die zahlreichen Kampfszenen inzwischen mehr abverlangen als früher. „Bei den vielen Kampfszenen merke ich definitiv mein Alter“, sagte er. Teilweise denke er während der Dreharbeiten: „Verdammt, das ist deutlich schwieriger als früher.“ Trotzdem mache ihm die Arbeit großen Spaß. Pattinson lobte insbesondere die Besetzung und zeigte sich optimistisch, was das Ergebnis angeht. Die Produktion selbst beschrieb er allerdings als „Marathon“.

‚The Batman Part II‘ soll nach mehreren Verschiebungen am 18. Februar 2028 in die Kinos kommen. Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits für Oktober 2026 geplant. Anschließend wurde der Film zunächst auf Oktober 2027 und schließlich auf den aktuellen Termin verlegt. Regisseur Matt Reeves gab den jüngsten Starttermin gemeinsam mit ersten Kamera-Testaufnahmen bekannt, die Pattinson erneut als Batman zeigen. Reeves schreibt das Drehbuch wieder gemeinsam mit Mattson Tomlin. Neben Pattinson gehören unter anderem Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry und Sebastian Koch zur Besetzung. Welche Figuren sie verkörpern und worum es in der Fortsetzung genau geht, wird bislang geheim gehalten.

Bereits bei einer früheren Verschiebung hatte DC-Studios-Co-Chef James Gunn die lange Pause zwischen den beiden ‚Batman‘-Filmen verteidigt. Mehrjährige Abstände zwischen erfolgreichen Fortsetzungen seien keineswegs ungewöhnlich. Auf Threads verwies Gunn unter anderem auf ‚Alien‘ und ‚Aliens‘, die ersten beiden ‚Terminator‘-Filme sowie die ‚Incredibles‘-Fortsetzungen. Auch zwischen ‚Avatar‘ und ‚Avatar: The Way of Water‘ oder ‚Top Gun‘ und ‚Top Gun: Maverick‘ seien deutlich mehr als fünf Jahre vergangen. Gunn erinnerte zudem daran, dass zwischen seinen eigenen Filmen ‚Guardians of the Galaxy Vol. 2‘ und ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ sechs Jahre lagen.

Reeves hält trotz der wiederholten Terminänderungen an seiner Fortsetzung fest. Die jüngste Verschiebung soll der Produktion unter anderem zusätzliche Zeit für die aufwendige Postproduktion verschaffen. Damit werden zwischen ‚The Batman‘ aus dem Jahr 2022 und ‚The Batman Part II‘ voraussichtlich rund sechs Jahre liegen – eine ungewöhnlich lange Pause für ein modernes Superhelden-Franchise.