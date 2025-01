Stars Chris Pratt: Sein Haus wurde „wie durch ein Wunder“ vor den Waldbränden in L.A. gerettet

Chris Pratt - May 2024 - The Garfield Movie - premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 11:00 Uhr

Chris Pratt verriet, dass sein Haus vor den verheerenden Waldbränden in Los Angeles „wie durch ein Wunder“ gerettet worden sei.

Der ,Guardians of the Galaxy‘-Schauspieler hatte in dieser Woche zum ersten Mal nach seinem Anwesen geschaut, seitdem er nach dem Palisades-Brand am 7. Januar evakuiert werden musste.

Und obwohl Pratt verkündete, dass es ein „Lichtblick“ sei, dass sein Haus noch steht, soll das Anwesen seiner Ex-Frau Anna Faris und ihres 12-jährigen Sohnes Jack niedergebrannt sein. Chris erzählte in einem Video-Update auf seinem Account auf Instagram: „Wie durch ein Wunder steht [mein Haus] noch. Durch Gottes Gnade haben wir vier Wände und ein Dach.“ Der Star fügte hinzu: „Es ist echt verheerend, wie Sie wissen. Der Lichtblick ist, dass mein Haus gerettet wurde, aber gleichzeitig sind um uns herum so viele Häuser niedergebrannt und die Gemeinde ist weg. Die Schule meines Sohnes ist zerstört. Das Haus der Mutter meines Sohnes ist niedergebrannt.“ Der 45-jährige Schauspieler, der mit der 35-jährigen Katherine Schwarzenegger verheiratet ist, fügte hinzu, dass es „inspirierend“ sei, wie die Gemeinschaft in Kalifornien angesichts der Widrigkeiten zusammenhält.