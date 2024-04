Stars Chris Pratt: Unfall mit Verletzung am Filmset

Chris Pratt injured foot April 2024 Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2024, 10:00 Uhr

Chris Pratt hat sich bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film am Knöchel verletzt.

Der 44-jährige Schauspieler begann Anfang dieser Woche mit den Dreharbeiten zu ‚Mercy‘. In dem Film spielt er einen Detektiv, der seine Unschuld beweisen muss, nachdem er eines Gewaltverbrechens beschuldigt wurde. Seit Donnerstag (18. April) muss er es aber wieder langsam angehen lassen, nachdem ein Versuch, seinen eigenen Stunts zu machen, schief ging.

Chris teilte auf Instagram zwei Fotos, von denen eines ihn mit hochgelegten Beinen auf einem Stuhl und seinem rechten Fuß in Eis eingewickelt zeigte, während auf dem zweiten sein geschwollener Knöchel und eine kleine Schnittwunde zu sehen sind. Er betitelte den Beitrag mit den Worten: „‚Mercy‘-Dreharbeiten Tag 4. Ich habe so ein tolles Stuntteam! UND manchmal versuche ich, da reinzukommen und ein paar meiner eigenen Sachen zu machen. Heute hat Papa einen Metallpfosten an den Knöchel bekommen. Das sollte in Zukunft interessant werden.“

Der ‚Guardians of the Galaxy‘-Star, der den 11-jährigen Sohn Jack mit seiner ersten Frau Anna Faris und die Töchter Lyla (3) und Eloise (23 Monate) mit Ehefrau Katherine Schwarzenegger hat, sprach zuvor darüber, wie sehr er es genieße, in Actionszenen involviert zu sein, weil er ein „großartiger Footballspieler“ war. Trotzdem sei für ihn nichts mit dem Kick zu vergleichen, den er auf dem Spielfeld bekam. Der Schauspieler sagte dem ‚Vanity Fair‘-Magazin: „Ich war ein großartiger Footballspieler. Ich war Fullback und Inside Linebacker. Ich hatte nie die Geschwindigkeit, um am College zu spielen. Aber ich habe es geliebt. Ich glaube nicht, dass irgendetwas jemals seinen Platz einnehmen wird. Die Konkurrenz, das Team. Ein bisschen davon bekommt man in der Schauspielerei. Das bekommst du bei Actionfilmen. Man muss trainieren, in Form sein. Ich glaube, ich habe beim Sport mehr darüber gelernt, wie ich als Schauspieler mit mir umgehen muss, als ich es je im Theater getan habe.“