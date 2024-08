Stars Chrissy Teigen: Ihr Sohn ist zuckerkrank

Chrissy Teigen - Baby2Baby Gala - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 18:00 Uhr

Beim ältesten Sohn von Chrissy Teigen und John Legend wurde Typ-1-Diabetes diagnostiziert.

Das 38-jährige Model hatte Fragen von Fans ausgelöst, als sie am Wochenende ein Foto von ihren älteren Kindern Luna (8) und Miles (6) teilte, die das Team USA bei Olympia anfeuerten. Viele bemerkten, dass der kleine Junge ein Glukosemessgerät auf seinem Arm hatte. Nun hat sich Chrissy bei ihren Followern für ihre „schönen und unglaublichen“ Worte der Unterstützung und Ermutigung bedankt, als sie die Erkrankung bestätigte, die die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigt, Insulin zu produzieren.

Chrissy schrieb auf Instagram: „Vielen von euch ist etwas Besonderes an einem Foto aufgefallen, das ich vor ein paar Tagen gepostet habe – Luna, Miles und ich feiern Simone und das Team USA. Miles hatte seinen Arm erhoben und so viele von euch haben sich gemeldet, um die schönsten und unglaublichsten Worte zu sagen, die ich je auf dieser Plattform gesehen habe. Ihr habt seinen Typ-1-Diabetes-Monitor bemerkt und auf jede erdenkliche Weise so viel Liebe und Ermutigung gegeben. Ich war und bin schon so überwältigt von der Freundlichkeit dieser Gemeinschaft. Ich weiß, es könnte so viel schlimmer sein! So viele Eltern auf der ganzen Welt machen unfassbare Dinge durch, die ich mir nie vorstellen könnte. Ich sage mir das jedes Mal, wenn wir einen roten Alarm auf unseren Handys bekommen. Und wir sind so gesegnet, so viel Hilfe und einen wunderbaren, freundlichen und herzensstarken Spezialisten zu haben.“

Die ‚Lip Sync Battle‘-Darstellerin, die auch Esti (18 Monate) und Wren (13 Monate) mit John hat, erklärte, dass die Erkrankung zufällig entdeckt wurde, nachdem Miles und seine Freunde sich mit einem Krankheitsvirus angesteckt hatten und Bluttests benötigten. Sie schrieb: „Vor ein paar Wochen war unser Miles krank, im Krankenhaus, mit einem schrecklichen Fall von Shigella, einer Darminfektion, die durch Bakterien in Lebensmitteln oder Wasser verursacht wird. Viele seiner Freunde waren auch krank, da sie im selben Feriencamp waren und naja, sowas passiert!“ Da haben die Ärzte entdeckt, dass mit den Bluttests des Kindes noch etwas anderes nicht stimmte: „Seitdem habe ich gelernt, dass so viele kleine Kinder mit Typ-1 diagnostiziert werden – obwohl sie für etwas ganz anderes ins Krankenhaus gehen. Nach weiteren Tests erfuhren wir, dass er sich in der ‚Flitterwochen-Phase‘ seines Lebens mit T1 befindet. Letzte Nacht haben wir ihm seine erste Insulinspritze gegeben und los geht’s! Eine andere, neue Welt für uns und wir lernen auf jeden Fall so viel im Handumdrehen. Mit diesem Beitrag möchte ich euch so sehr für eure Freundlichkeit danken. Es hilft Miles so sehr zu wissen, dass so viele andere Menschen das Gleiche durchmachen und er nicht allein ist.“