Stars Christian Bale verrät das einzige Filmgenre, zu dem er ’nie‘ zurückkehren will

Christian Bale - February 2026 - Famous - The Bride World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2026, 11:00 Uhr

Christian Bale verrät das einzige Filmgenre, zu dem er 'nie' zurückkehren will.

Christian Bale hat nicht vor, jemals wieder in einem Musical mitzuspielen.

Der 52-jährige Schauspieler reagierte darauf, nachdem ein Journalist eine Szene aus seinem neuen Film ‚The Bride!‘ mit seinem frühen Auftritt in ‚Newsies‘ aus dem Jahr 1992 verglichen hatte. Bale stellte klar, dass Musicals für ihn der Vergangenheit angehören. Er sagte zu ‚BuzzFeed‘: „Ich hätte nie gedacht, dass jemand ‚Newsies‘ mit ‚The Bride!‘ in Verbindung bringen würde – das ist urkomisch. Aber Moment, großer Unterschied: ‚Newsies‘ ist ein Musical. Das hier ist kein Musical.“

Christian betonte, dass seine Bewegung in der betreffenden Szene eine intensive Reaktion sei, die mit der Handlung von ‚The Bride!‘ zusammenhängt – und keine klassische Musicalnummer. Er fügte hinzu: „Das ist einfach ein unglaublich energiegeladener Ausdruck, fast wie Besessenheit. Das versteht man, wenn man den ganzen Film sieht, aber es ist definitiv kein Musical.“ Außerdem machte er deutlich, dass er nicht erwartet, in Zukunft noch einmal in einem Musical aufzutreten. Er sagte: „Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben noch einmal einen Fuß in ein Musical setzen werde. Natürlich soll man niemals nie sagen – aber in diesem Fall sage ich fast niemals.“

Christian spielt Frankensteins Monster – bekannt als Frank – in Maggie Gyllenhaals neuer Interpretation von ‚Bride of Frankenstein‘. Für die Verwandlung in die Figur benötigte er täglich bis zu sechs Stunden Vorbereitung. Die langen Make-up-Sitzungen frustrierten ihn jedoch so sehr, dass er begann zu schreien, um seine Gefühle abzubauen. Der ‚The Dark Knight‘-Star sagte kürzlich gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich habe jeden Tag wie verrückt geschrien. Einfach um die Verzweiflung loszuwerden – all diese Zurückhaltung, die man zeigen muss, wenn man so lange stillsitzt. Ich wollte es nicht auf dem Weg zur Arbeit machen, weil ich dachte, ich könnte einen Unfall verursachen. Und ich wollte es auch nicht allein machen, weil dann alle denken würden, ich drehe durch.“