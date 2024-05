"Meine Babys" Christie Brinkley teilt seltenes Foto mit ihren drei Kindern

Christie Brinkley hat drei Kinder von drei verschiedenen Ehemännern. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 19:01 Uhr

Egal, wie alt sie auch sind: Christie Brinkleys Kinder bleiben ihre "Babys". Auf ihrem Instagram-Account teilte das US-amerikanische Model ein Foto, auf dem sie ausnahmsweise mit ihren drei Kids zu sehen ist.

Christie Brinkley (70) gibt einen verspäteten Einblick in ihre Feierlichkeiten zum Muttertag. Auf ihrem Instagram-Account teilte das Model ein Foto, auf dem es mit seinen drei Kindern Alexa Joel (38), Jack Brinkley-Cook (28) und Sailor Brinkley-Cook (25) zu sehen ist. "Es gibt keinen Ort wie… Zuhause! Meine Babys kamen alle zum Muttertag nach Hause", schwärmte Brinkley darunter.

Den besonderen Tag feierten die vier mit einer Pizzaparty und kreierten jeder eine eigene italienische Köstlichkeit. "Fun!", fasste Brinkley den Tag zusammen und dankte ihren Kindern für die gemeinsamen Bilder, die die Familie in lässigen Klamotten in der Küche zeigen. Es ist selten, dass die Schauspielerin sich zusammen mit all ihrem Nachwuchs zeigt.

Die Familie hält eng zusammen

Christie Brinkley, die in den 1980er-Jahren durch ihre Titelfotos auf der "Sports Illustrated Swimsuit Edition" bekannt wurde, betont immer wieder, wie wichtig ihr die Familie ist. Ihre Kinder sehen das genauso. "Wir halten uns gegenseitig bescheiden – wir necken uns gegenseitig. Es ist sehr erdend, mit meiner Familie zusammen zu sein", erklärte die Musikerin Alexa Joel 2017 im Interview mit dem "People"-Magazin. Ihre Mutter habe eine "unendliche Lebensfreude und Lebendigkeit".

Video News

Christie Brinkley war insgesamt viermal verheiratet. Alexa stammt aus ihrer zweiten Ehe mit dem Sänger Billy Joel (75). Jack bekam sie mit Ehemann Nummer drei, dem Immobilienunternehmer Richard Taubman (76). Ihr vierter Ehemann Peter Halsey Cook (65) ist der Vater von Sailor, die ebenfalls als Model arbeitet, und adoptierte ihren Bruder während der Beziehung. Brinkley und Cook sind seit 2008 geschieden.