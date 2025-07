Stars Christina Applegate: Ihre neuen Memoiren werden ‚echt‘ sein

Bang Showbiz | 18.07.2025, 09:00 Uhr

Die Emmy-Preisträgerin kündigt ihre Autobiografie 'You With the Sad Eyes' an.

Christina Applegates neue Autobiografie ist gefüllt mit den „Höhen und Tiefen“ ihres Lebens.

Die 53-jährige Schauspielerin – bei der 2021 Multiple Sklerose diagnostiziert wurde – beleuchtet in ihrem neuen Buch ‚You With the Sad Eyes‘ alle Aufs und Abs ihres Lebens.

Der Hollywood-Star, der zudem bereits eine Krebserkrankung überstanden hat, enthüllte: „Ich stehe seit meinem dritten Lebensjahr vor der Kamera und habe es geliebt. Aber mit MS hat sich mein Blick auf das, was wichtig ist, vollkommen verändert.“ Christina ergänzte: „Lange Zeit fiel es mir schwer, einen Sinn in all dem zu finden, was ich erlebt habe – aber zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich innehalten und zurückblicken.“

Die ‚Eine schrecklich nette Familie‘-Darstellerin räumte ein, dass es „beängstigend“ sei, sich der Öffentlichkeit so verletzlich zu zeigen. Dennoch versprach sie, dass ihr neues Buch ein „ehrlicher“ Bericht über all das sein werde, was sie im Leben durchgemacht hat. „Es ist beängstigend – ich will da ehrlich sein – sich dazu zu entscheiden, wirklich alles zu erzählen. Aber es wird echt sein. Es wird voller Höhen und Tiefen sein, voller Humor und Trauer, so wie das Leben eben ist“, schilderte sie.

Anfang des Jahres hatte Christina enthüllt, dass das Leben mit Multipler Sklerose das „Schlimmste“ sei, was sie je erlebt habe. Inzwischen verlasse die Emmy-Preisträgerin kaum noch das Haus, da sie mit den Symptomen der Krankheit stark zu kämpfen habe. „Wenn die Leute sehen würden, wie mein Alltag aussieht, würden sie … sie würden es nicht aushalten. Denn manchmal halte ich es selbst kaum aus. Es ist wirklich, wirklich schwer“, gestand sie im Podcast ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘.