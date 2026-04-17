Stars Christina Applegate wegen MS-Kampf Berichten zufolge ‚ins Krankenhaus eingeliefert‘

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 12:00 Uhr

Christina Applegate ist Berichten zufolge im Zusammenhang mit ihrem Kampf gegen Multiple Sklerose „ins Krankenhaus eingeliefert“ worden.

Insider haben TMZ zufolge behauptet, dass die 54-jährige Schauspielerin Ende März in ein Krankenhaus in Los Angeles „eingeliefert“ worden sei, ein Grund dafür wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Ein Sprecher des ‚Vacation‘-Stars sagte dem Portal: „Ich habe keinen Kommentar dazu, ob sie im Krankenhaus ist oder welche medizinischen Behandlungen sie erhält. Sie hat eine lange Vorgeschichte komplizierter gesundheitlicher Beschwerden, über die sie erfreulich offen gesprochen hat, wie in ihren Memoiren und in ihrem Podcast zu sehen ist.“

Im Juni 2021 machte Christina ihren Kampf gegen MS erstmals öffentlich – eine unheilbare chronische Autoimmunerkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark betrifft. Und im März 2025 verriet die ‚Eine schrecklich nette Familie‘-Darstellerin, dass sie wegen ihrer MS mit „unvorstellbaren“ Schmerzen mehr als 30 Mal im Krankenhaus gelandet sei. Die Krankheit kann unter anderem Muskelschwäche, Sehveränderungen und Taubheitsgefühle verursachen. In ihrem Podcast ‚MesSY‘ erklärte sie: „Das ist wirklich wichtig, weil ich in den drei Jahren seit meiner Diagnose mehr als 30 Mal im Krankenhaus war – wegen Erbrechen, Durchfall und Schmerzen, die unvorstellbar sind.“ Außerdem erklärte sie, wie zermürbend die Gesundheitsreise bis jetzt schon war: „Sie haben bei mir jeden Test gemacht, den man sich vorstellen kann, und meinem Körper durch CT-Scans und alles andere so viel Strahlung ausgesetzt.“

Christina forderte ihre Zuhörer auf, sich bei bestimmten Beschwerden untersuchen zu lassen, und beschrieb das Problem so, als ob jedes Organ im Körper mit den anderen „kämpfen“ würde. Das ‚Bad Moms‘-Castmitglied sagte: „Nun, vielleicht ist das nicht das, was passiert, aber ich sage euch einfach: Sprecht mit eurem Arzt über Motilitätsprobleme, okay? Denn eines der Dinge bei MS ist, dass sie unsere Organe verlangsamt – nicht vollständig, aber die Funktion der Organe verlangsamt sich. Ich bin ganz ehrlich: Wenn ich aufs Klo muss, muss ich mich übergeben. Und wenn ich mich übergebe, bekomme ich all diese Schmerzen, und dann passiert all das andere.“

Im Februar 2026 erklärte Christina – die mit ihrem 57-jährigen Ehemann Martyn LeNoble, dem Bassisten von Porno for Pyros, eine 15-jährige Tochter namens Sadie hat –, dass sie wegen ihres Kampfes gegen MS größtenteils an ihr Schlafzimmer gebunden sei. Sie sagte zu ‚People‘: „Ich möchte sie [zur Schule] bringen; das ist meine Lieblingssache überhaupt. Es ist die einzige Zeit, die wir ganz für uns alleine haben. Ich sage mir dann: ‚Bring sie einfach sicher hin und fahr wieder nach Hause, damit du zurück ins Bett kannst.‘ Und genau das mache ich.“