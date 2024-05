Stars Christina Hänni: Dieses Paar ist ihr Favorit bei ‚Let’s Dance‘

Wer wird 'Dancing Star' 2024? Die Proftänzerin teilt ihre Einschätzung.

Christina Hänni verrät, wer ihrer Meinung nach ‚Let’s Dance‘ gewinnen wird.

Am heutigen Freitag (24. Mai) steigt das große Finale der Tanzshow. Dann wird sich entscheiden, ob der Pokal an Detlef Soost, Gabriel Kelly oder Jana Wosnitza geht. In ihrem Podcast ‚Don’t worry, be Hänni‘ plaudert Profitänzerin Christina Hänni aus, wer für sie der große Favorit im Finale ist.

„Ich gönne es allen dreien gleich viel, vermute aber, dass Gabriel und Malika das Ding machen werden“, erklärt sie. Die 34-Jährige betont allerdings, dass ihre Meinung subjektiv sei. Denn Malika sei eine „ihrer besten Freundinnen“. Aufgrund ihrer Schwangerschaft pausiert Christina Hänni dieses Jahr bei ‚Let’s Dance‘.

Die Frau von Luca Hänni übt in der Podcast-Folge auch Kritik an der Jury, die aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González besteht. Deren Meinung beeinflusse die Zuschauer zu sehr. „Es wurde schon recht viel einer der Kandidaten so hoch gelobt und zu oft als Gewinner genannt, was ich einfach schade finde“, erklärt sie. „Das ist es eben: Dass ich das Gefühl habe, das Publikum wird manipuliert.“

Die brünette Schönheit fügt hinzu: „Tanzen soll berühren und Technik ist ein Mittel zum Zweck. Wie du die Leute berührst, ist im Endeffekt egal.“