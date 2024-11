"Etwas, das mich sehr belastet" Christina Hänni offenbart schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern

Christina Hänni zeigt sich meist gutgelaunt. Doch ihr zerrüttetes Familienverhältnis belastet sie. (ae/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 08:38 Uhr

Christina Hänni ist für ihr Lachen und ihre gute Laune bekannt. Doch privat machen ihr einige Dinge zu schaffen. Jetzt offenbarte sie, dass sie zu ihren Eltern keinen Kontakt habe und das Verhältnis nicht gut sei. Umso stärker sei sie jedoch mit ihrer Schwester verbunden.

"Let's Dance"-Tänzerin Christina Hänni (34) sorgt mit einem traurigen Familiengeheimnis für Schlagzeilen: Die Frau von Sänger Luca Hänni (30) hat keinen Kontakt zu ihren Eltern.

Video News

Starkes Band zu ihrer Schwester

In einer Instagram-Fragerunde offenbarte sie das schlechte Verhältnis, als ein Fan wissen wollte, wie oft sie ihre Eltern sehe. "Ihr habt vermutlich bemerkt, dass ich das Thema hier meide. Das ist etwas, das mich sehr belastet und ich nicht weiter thematisieren möchte", gab sie einen Einblick in ihre Gefühlslage. "Ich hatte es mir selbst anders gewünscht, aber leider ist mein Verhältnis zu meinen Eltern nicht gut." Das Thema will sie jedoch nicht weiter für die Öffentlichkeit vertiefen: "Ich hoffe, das reicht als Statement auch in Zukunft."

Zu der emotionalen Antwort postete die Tänzerin ein Foto von sich, das sie schwanger zeigt. Ihre Tochter wurde im Juni 2024 geboren. Die frisch gebackene Mutter muss aber wohl wegen der familiären Umstände auf die Unterstützung ihrer Eltern verzichten. Dafür sind aber ihre Schwiegereltern im Einsatz. Die Eltern ihres Mannes würden sie sogar gerne noch mehr entlasten, verriet Hänni. Da sie jedoch stille und ihre Tochter kein Fläschchen akzeptiere, sei das schwierig. "Häufig ist unsere Arbeitszeit unsere Pärchenzeit. Unsere Familien würden uns diese Zeit so gerne schenken."

Neben ihren Schwiegereltern gibt es eine weitere wichtige Verwandte, die Christina Hänni beisteht: "Ich habe aber eine großartige Schwester, mit der ich alles bespreche, und unser Band ist stärker als alles andere."

Seit 2023 verheiratet

Christina Hänni, damals noch Luft, lernte ihren Mann Luca Hänni, "DSDS"-Sieger von 2012, im Jahr 2020 bei der RTL-Show "Let's Dance" kennen. Sie haben im Sommer 2023 geheiratet und leben gemeinsam in seiner Schweizer Heimat. Auf Social Media und in einem Podcast geben sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als junge Familie.