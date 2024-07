Stars Christine Neubauer: Fiese Kommentare über ihre Figur

Bang Showbiz | 01.07.2024

Die Schauspielerin wurde jahrelang für ihren Körper kritisiert. Eine Sache störte sie dabei besonders.

Christine Neubauer spricht über die jahrelange Kritik an ihrer Figur.

Obwohl die Schauspielerin alles andere als übergewichtig ist, musste sie im Laufe ihrer Karriere immer wieder fiese Kommentare über ihre Rundungen erdulden. Auf dem roten Teppich des Münchner Filmfestivals verriet die ehemalige ‚Die Landärztin‘-Darstellerin jetzt, dass sie sich grundsätzlich nicht von unnötiger Kritik an ihrem Aussehen beeinflussen lasse. Eine Sache stieß ihr dennoch immer sauer auf. „Also bei mir ging es ja die ganzen Jahre immer um meine Figur und wenn es nichts Schlimmeres ist, konnte ich das eigentlich ganz gut verkraften. Was mich schon verletzt hat, über die ganzen Jahre, war, dass es nie um die schauspielerischen Leistungen geht, sondern bei dieser Art von Kritik ist es immer körperlich“, erklärte sie gegenüber ‚Bunte‘.

Dass sie mit 62 Jahren langsam aber sicher die ersten Alterserscheinungen an sich entdeckt, findet Neubauer nicht schlimm. „Lachfalten gerne her, das ist das Leben“, stellt sie im Interview klar. Wohl auch deshalb kommen Schönheitsoperationen für die Münchnerin nicht infrage. Und offenbar braucht Neubauer die Eingriffe auch nicht, denn sie verrät: „Es geht mir im Moment gerade so mega geil gut. Ich genieße diese Zeit.“