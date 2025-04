Stars Renata Lusin: Diese Promis sieht sie im ‚Let’s Dance‘-Finale

Renata Lusin Valentin Lusin - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 18:02 Uhr

Renata Lusin (37) und Marc Eggers (38) schieden letzte Woche aus der Tanzshow aus, dabei waren sie schon als Favoriten gehandelt.

Jetzt müssen die kommenden Shows und auch das Finale ohne die beiden stattfinden, doch Renata glaubt, dass zumindest ihr Ehemann Valentin (38) so weit kommen wird. Sie sieht zwei Promis nämlich schon eindeutig in der letzten Show: Schauspielerin Christine Neubauer (62) und Turner Fabian Hambüchen (37).

„Zwei Paare, die ich unter den Top vier sehe, sind tatsächlich Fabian und Christine“, verriet Renata gegenüber ‚Promiflash‘. Christine ist an der Seite von Profitänzer Valentin Lusin die älteste Kandidatin im Feld und Fabian tanzt mit Anastasia Maruster (27). Beide Paare haben laut Renata das Zeug zum „Dancing Star 2025“: „Sie sind einfach sehr besondere und komplett unterschiedliche Paare.“

Und Renata drückt vor allem Christine die Daumen, nicht etwa, weil sie mit ihrem Ehemann tanzt, sondern weil die Schauspielerin in ihrem Alter noch immer so eine große Liebe zum Tanzen zeigt. In jeder Show der diesjährigen Staffel hat Christine bisher betont, wie sehr sie das Format liebt und vor Glück übersprudele, dabei sein zu dürfen. „Es wäre etwas Neues, etwas Besonderes, und ich glaube nicht, dass so eine ältere Frau schon bei ‚Let’s Dance‘ bis jetzt im Finale war oder sogar gewonnen hat. Das wäre eine tolle Message“, findet Renata.