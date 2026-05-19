Stars Christopher Abbott und Aubrey Plaza: Große Vorfreude auf neues Kapitel

Aubrey Plaza at special screening of Amazon Prime Video's Kevin - Avalon - April 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 14:00 Uhr

Christopher Abbott freut sich darauf, Vater zu werden.

Die Beziehung des 40-jährigen Broadway-Stars zu Aubrey Plaza wurde letzten Monat öffentlich bekannt, als bekannt wurde, dass die beiden ihr erstes Kind erwarten. Und der ‚Poor Things‘-Darsteller blickt voller Vorfreude in die Zukunft.

Als er am Montag (18. Mai) zusammen mit seinem ‚Death of a Salesman‘-Co-Star Nathan Lane in der Sendung ‚Today‘ auftrat, fragte Co-Moderatorin Jenna Bush Hager Christopher, ob sie ihm gratulieren dürfe. Er lächelte: „Das darfst du.“ Bush Hager sprach dann die Baby-Nachricht an, und er witzelte: „Ich dachte – wegen meiner Tony-Nominierung. Ich mache nur Spaß, ich weiß. Es ist gerade so viel los. Das ist sehr nett, vielen Dank. Es ist sehr aufregend.“ Das Paar bestätigte dem Magazin ‚People‘ letzten Monat, dass sie im Herbst ein Baby erwarten. Ein Insider fügte gegenüber dem Magazin hinzu: „Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr. Sie fühlen sich sehr gesegnet.“

Plaza – deren getrennt lebender Ehemann Jeff Baena letztes Jahr verstorben ist – verriet kürzlich, dass sie sich darauf freue, zu erfahren, worum es beim Muttersein „wirklich geht“. Bei einem Auftritt im ‚SmartLess‘-Podcast sagte sie: „Im Moment wächst ein Baby in mir heran. Ja, es ist wahr … Ich weiß, das ist schockierend, nicht wahr. Ja [das ist Baby Nummer eins].“ Auf die Frage, ob sie sich darauf freue, Mutter zu werden, antwortete die 41-jährige Schauspielerin: „Ja, ich freue mich darauf. Ich wollte schon immer wissen, wie das so ist, weißt du. Das Ganze scheint mir so interessant zu sein …“

Abbott und Plaza kennen sich schon seit langer Zeit, da sie bereits 2020 gemeinsam in dem Film ‚Black Bear‘ und 2023 in der Off-Broadway-Wiederaufführung von ‚Danny and the Deep Blue Sea‘ mitwirkten.