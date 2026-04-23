Stars Schwangere Aubrey Plaza bittet Seth Meyers, eine Schlüsselrolle bei der Geburt zu übernehmen

Aubrey Plaza at special screening of Amazon Prime Video's Kevin - Avalon - April 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 14:00 Uhr

Schwangere Aubrey Plaza bittet Seth Meyers, eine Schlüsselrolle bei der Geburt zu übernehmen.

Aubrey Plaza hat Seth Meyers gebeten, ihr erstes Baby zur Welt zu bringen.

Die schwangere 41-jährige Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Partner Christopher Abbott und scherzte, dass der Talkshow-Moderator bei der Geburt eine wichtige Rolle spielen könnte. In der Sendung ‚Late Night With Seth Meyers‘ witzelte sie: „Ich könnte dich brauchen, um es rauszuziehen.“ Ein verwirrter Seth (52) fragte: „Wie bitte? Willst du, dass ich es rausziehe?“ Sie scherzte weiter: „Deshalb bin ich heute Abend hier.“ Als der Moderator meinte, er würde das „lieber nicht tun“, erklärte sie lachend, dass sie sich zwischen ihm und Henry Winkler entscheiden müsse: „Das sind meine zwei Favoriten.“ Seth merkte an, dass der ‚Happy Days‘-Star vielleicht die bessere Wahl sei, worauf Aubrey zugab, dass er tatsächlich Erfahrung habe, da er im Rahmen einer Handlung in der Serie ‚Parks and Recreation‘ bereits ihr Baby „zur Welt gebracht“ habe. Seth scherzte daraufhin, dass es „sehr selten ist, mit jemandem eine Generalprobe zu haben“.

Aubrey verriet kürzlich außerdem, dass sie sich darauf freue, herauszufinden, „worum es bei der Mutterschaft eigentlich geht“. Im Podcast ‚SmartLess‘ sagte sie: „In mir ist gerade ein Baby. Ja, das stimmt … ich weiß, das ist schockierend, oder? Ja, es ist mein erstes.“ Sie erzählte, dass sie am selben Tag sowohl selbst beim Ultraschall war als auch ihren Hund zum Tierarzt bringen musste: „Heute war ein großer Tag: Ich war beim Arzt, und mein Hund auch. Mein Hund bekommt gerade einen Scan, und ich hatte vorher einen. Sie bekommt auch einen Ultraschall am Bauch. Ich glaube, es geht ihr gut. Und ich hatte auch einen Ultraschall. Und da ist ein Baby drin.“ Auf die Frage, ob sie sich auf das Muttersein freue, antwortete sie: Ja, ich freue mich. Ich wollte schon immer wissen, wie das ist. Es wirkt so interessant.“