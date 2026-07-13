Film Christopher Nolan reagiert auf Kritik an ‚The Odyssey‘

Christopher Nolan - 2024 New York Film Critics Circle Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 11:00 Uhr

Christopher Nolan reagiert auf Kritik an 'The Odyssey'.

Christopher Nolan hat auf die Kritik an seinem Film ‚The Odyssey‘ reagiert, der trotz seines im 12. Jahrhundert angesiedelten Settings moderne Dialoge verwendet.

Der Film, der mit Stars wie Matt Damon, Anne Hathaway und Tom Holland hochkarätig besetzt ist, kommt noch in diesem Monat (17. Juli) in die Kinos. Bereits im Vorfeld sorgte er jedoch im Internet für Diskussionen, weil die Figuren mit amerikanischen Akzenten sprechen und ein modernes Sprachbild verwenden. Regisseur Christopher Nolan erklärte jedoch, solche Reaktionen gehörten einfach dazu. Im Gespräch mit ‚The Telegraph‘ sagte er: „Schauen Sie, diese Diskussionen, die geführt werden, bevor die Leute den Film überhaupt gesehen haben, sind letztlich immer bedeutungslos. Denn niemand, der sich daran beteiligt, weiß bisher, was der Film tatsächlich ist.“

Nolan erinnerte daran, dass er während seiner Arbeit an der ‚Dark Knight‘-Batman-Trilogie ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Er sagte: „Ich habe zehn Jahre meines Lebens mit Batman verbracht. Als ich bei ‚Batman Begins‘ einstieg, hatten Autoren und Künstler fast 65 Jahre lang an dieser beliebten Figur gearbeitet.“ Entsprechend habe es viele festgefahrene Vorstellungen darüber gegeben, wofür Batman stehe. Was Nolan während dieser Trilogie gelernt habe, ist, dass man sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen dürfe: „Man muss den Originalstoff respektieren, indem man ihn auf die stärkste Weise interpretiert, zu der man persönlich in der Lage ist.“

Die Kontroversen um ‚The Dark Knight‘ wurden damals zusätzlich angeheizt, als bekannt wurde, dass Nolan Heath Ledger als Joker besetzt hatte. Der inzwischen verstorbene Schauspieler erhielt später posthum den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Leistung. Nolan ergänzte: „Am Ende haben die Fans der Vorlage – selbst wenn wir Dinge anders gemacht haben, als sie es getan hätten – die Aufrichtigkeit unseres Versuchs geschätzt, die bestmögliche Version auf die Leinwand zu bringen. Deshalb kann ich bei ‚The Odyssey‘ nur eines tun: den bestmöglichen Film machen, so ehrlich und aufrichtig, wie ich nur kann. Er wird sich deutlich von dem unterscheiden, was andere daraus gemacht hätten, aber genau darum geht es bei einer Adaption.“

Zur Kritik an den modernen Dialogen sagte Nolan gegenüber ‚Channel 4 News‘: „Wenn Menschen auf die Antike blicken, betrachten sie diese oft auf eine merkwürdige Weise. Es gibt viele kulturelle Vorurteile, bei denen etwas allein deshalb erhöht wird, weil es alt ist.“ Wenn man ein antikes Gedicht selbst lese, entdecke man jedoch etwas sehr „Bodenständiges, Direktes und Zugängliches“. Deshalb habe er mit allen Schauspielern darüber gesprochen, dass er genau das in den Mittelpunkt stellen wolle. Noland abschließend: „Der Film soll sich für ein heutiges Publikum frisch anfühlen und mit einigen dieser vorgefassten Annahmen aufräumen.“