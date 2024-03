Stars Cillian Murphy: Überwältigt von Oscar-Sieg Cillian Murphy war „ein bisschen überwältigt“, als er am Sonntag (10. März) den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann. Der 47-jährige Schauspieler erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit an ‚Oppenheimer‘ und zollte seinem Regisseur und häufigen Kollaborateur Christopher Nolan sowie der Produzentin Emma Thomas besonderen Tribut. Auf der Bühne des Dolby Theaters in Los Angeles sagte […]