Stars Christy Lee verrät Details über Post Malones intimen Heiratsantrag

Outside Lands Music Festival 2024 - Post Malone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2026, 12:00 Uhr

Die Verlobte des Musikstars enthüllt, wie romantisch der Heiratsantrag ablief.

Post Malones Heiratsantrag war der „besonderste Moment“ im Leben seiner Verlobten Christy Lee.

Der ‚Sunflower‘-Sänger, der mit bürgerlichem Namen Austin Post heißt, versammelte am 17. August enge Familienmitglieder und Freunde auf seiner neuen Ranch in Idaho, um Christy nach einem intimen Dinner die Frage aller Fragen zu stellen. Die Stylistin zeigte sich gegenüber der US-Ausgabe des ‚Vogue‘-Magazins begeistert von der sorgfältigen Planung ihres Partners: „Austin überraschte mich zunächst mit einem Highland-Kalb, Kaninchen und Hühnern. [Am darauffolgenden Abend] hatte er das wunderschönste, intime Abendessen auf der Ranch geplant. Eine weitere Überraschung wartete auf mich – meine besten Freunde und meine Eltern waren alle da.“

Als es zu regnen begann, führte Post Malone seine Partnerin zu einem Bogen aus weißen Blumen und Grünpflanzen und ging vor ihr auf die Knie. Anschließend wurde ausgelassen gefeiert. Die 22-Jährige schilderte: „Es hatte etwas so Besonderes, auf unserer Ranch zu sein, umgeben von den Menschen, die wir am meisten lieben, und all unseren neuen kleinen Tieren. Der ganze Abend fühlte sich unglaublich intim und persönlich an. Es war der besonderste Moment meines Lebens.“

Obwohl Christy von dem Antrag überrascht wurde, hatte der Musiker seine Partnerin schon seit einiger Zeit ganz nebenbei zu ihrem Traum-Verlobungsring befragt. „Ein paar Monate vor dem Antrag begann Austin ganz beiläufig, diese sehr ‚hypothetischen‘ Fragen über Ringe in unsere Gespräche einzubauen. Er versuchte herauszufinden, was mir gefiel, ohne sich zu verraten“, erzählte sie. Eines Tages habe er sie aus heiterem Himmel gefragt: „Tropfen, Herz oder Cushion?“ Christy habe ihm daraufhin erklärt, dass sie einen ovalen Stein schon immer besonders schick gefunden habe.

Ein anderes Mal wollte der 31-Jährige wissen, ob sie Diamanten rund um das Ringband oder um einen zentralen Stein herum bevorzugen würde. Der ‚Better Now‘-Künstler setzte das Feedback schließlich um und schenkte Christy einen maßgefertigten Ring mit einem natürlichen ovalen Diamanten von mehr als 20 Karat auf einem dünnen Goldband.