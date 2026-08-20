Stars Post Malone ist verlobt

Post Malone - 2024 Governors Ball Music Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 09:00 Uhr

Im vergangenen Jahr hatte sich der Musiker von seiner Partnerin Christy Lee getrennt - nun ist das Paar verlobt.

Post Malone hat sich mit Christy Lee verlobt.

Der 31-jährige Musiker, der mit bürgerlichem Namen Austin Post heißt, hatte sich im vergangenen Jahr nach mehreren Monaten Beziehung von der Stylistin getrennt. Im Februar dieses Jahres wurden die beiden jedoch wieder gemeinsam bei der Khaite-Modenschau gesehen. Nun hat ihre Beziehung offenbar die nächste Stufe erreicht, denn sie planen zu heiraten. Mehrere Freunde des Paars teilten online Aufnahmen von ihrer Reise nach Utah am Dienstag (18. August), um dort zu feiern, dass der ‚Sunflower‘-Interpret seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hat.

In einem der veröffentlichten Videos war eine Montage des Paars zu sehen. An Christys Finger war dabei ein neuer, großer Diamantring zu erkennen. Dazu hieß es: „Meine Mama und mein Papa haben sich verlobt.“ Weder Post noch Christy haben bislang selbst Aufnahmen oder Neuigkeiten zu ihrer Verlobung in den sozialen Medien geteilt. Der ‚Circles‘-Künstler hält sein Privatleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Zuvor war er mit Hee Sung „Jamie“ Park verlobt, mit der er eine vierjährige Tochter hat. Die beiden trennten sich Ende 2024. Seine Verlobung und die Geburt seines Kindes gab Post Malone erst einen Monat nach der Geburt seiner kleinen Tochter im Jahr 2022 öffentlich bekannt. Als er in der ‚Howard Stern Show‘ auf ‚SiriusXM‘ gefragt wurde, wann er aufgestanden sei, um ins Aufnahmestudio zu fahren, antwortete der Sänger: „[Ich bin] um 14.30 Uhr aufgewacht. Ich bin hingegangen, habe meine kleine Tochter geküsst und bin dann los und habe ein bisschen [Musik] gemacht.“

Der ‚Congratulations‘-Interpret erklärte, dass er die Nachricht über sein Baby nicht öffentlich machen wollte, weil er seiner Tochter ermöglichen möchte, „ihre eigenen Entscheidungen zu treffen“. Howard fragte später, ob Post Malones Partnerin seine Freundin oder seine Ehefrau sei. Darauf antwortete der Musiker: „Sie ist meine Verlobte.“