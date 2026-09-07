Stars Ciara und Russell Wilson erwarten ein weiteres Baby

Ciara - Russell Wilson - 2025 Met Gala - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 10:00 Uhr

Ciara und Russell Wilson erwarten ein weiteres Baby.

Ciara ist mit ihrem fünften Kind schwanger.

Die 40-jährige Sängerin hat bestätigt, dass sie ein weiteres Baby mit ihrem Ehemann, dem NFL-Star Russell Wilson, erwartet. Das Paar hat bereits drei gemeinsame Kinder sowie Ciaras Sohn aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Future. Ciara teilte die freudige Nachricht in einem Instagram-Post zusammen mit einem Video, in dem sie ihren Babybauch zur Schau stellte, während sie einen neuen Babybody an eine Wäscheleine hängte. Sie schrieb: „Ein weiterer Mensch, den man lieben kann.“ Das Paar, das 2016 in England heiratete, hat gemeinsam die Töchter Amora (2) und Sienna (9) sowie den Sohn Win (6). Zudem gibt es Future (12), der nach seinem Hip-Hop-Star-Vater benannt ist.

Die Nachricht vom Baby kommt kurz nach dem 10. Hochzeitstag des Paares in diesem Sommer. Zuvor hatten sie verraten, dass das Geheimnis ihrer langanhaltenden Liebe „viele Gebete“ ist. Gefragt nach dem Geheimnis ihrer Beziehung, sagte Russell gegenüber ‚E! News‘: „Gott spielt dabei eine große Rolle. Viel Jesus, viele Gebete, viel gemeinsame Zeit, Date-Nights.“ Ciara fügte hinzu: „Kommunikation regiert die Nation. [Wir] werden jeden Tag besser darin, [diese Fähigkeiten zu meistern].“

Der 37-jährige Quarterback liebt es, Vater zu sein, und gab zu, dass die Fürsorge für Future das „größte Geschenk“ in seinem Leben ist. Er sagte: „Eines der Dinge, die ich erkannt habe, ist, dass das größte Geschenk, das ich erhalten habe, Stiefvater zu sein, ist. Wenn man jemanden lieben kann, der biologisch nicht dein eigenes Kind ist, aber du liebst ihn, als wäre er es, dann ist das das größte Geschenk. Das ist die größte Liebe. Und Future ist unglaublich. Er ist das beste Kind der Welt.“ Russell betonte, dass alle vier Kinder „unglaublich“ zusammen sind und der „coolste Teil“ ist, Future als „Anführer“ unter den Geschwistern zu beobachten. Der CBS-Sports-Analyst freut sich, dass sich alle seine Kinder für Sport interessieren. Er sagte: „Sie lieben Sport. Future will ständig zusätzliches BP-Schlagtraining machen und draußen Football werfen. Sienna springt ein. Sie kann weit schlagen. Und Win will immer boxen.“