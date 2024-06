Film Cillian Murphy: Rückkehr als Gangsterboss Tommy Shelby in ‚Peaky Blinders‘-Film

Cillian Murphy accepts the award for Best Actor in a Leading Role at 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2024, 13:40 Uhr

Der Star wird für einen neuen Film zu 'Peaky Blinders' zurückkehren.

Cillian Murphy wird für einen neuen Netflix-Film zu ‚Peaky Blinders‘ zurückkehren.

Der 48-jährige Schauspieler wird den Gangsterboss Tommy Shelby in dem Film, der jetzt vom Streaming-Giganten grünes Licht bekommen hat, erneut spielen.

Die Produktion des kommenden Projekts soll später in diesem Jahr starten. Tom Harper, der in der ersten Staffel der BBC-TV-Serie, die zwischen 2013 und 2022 ausgestrahlt worden ist, für die Episoden zuständig war, wird nach einem Drehbuch des Serienschöpfers Stephen Knight die Regie übernehmen. Details zur Handlung und Informationen zu dem Cast wurden bisher noch nicht bekannt gegeben, obwohl Knight zuvor verriet, dass der neue Film während des Zweiten Weltkriegs spielen wird. Nach der Ankündigung des Projekts verriet Cillian in einem Interview gegenüber ‚Deadline‘: „Es scheint so, als ob Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir ist … Es ist sehr erfreulich, bei der Filmversion von ‚Peaky Blinders‘ wieder mit Steven Knight und Tom Harper zusammenarbeiten zu können. Das ist etwas für die Fans.” Harper erzählte: „Als ich vor über 10 Jahren zum ersten Mal bei ‚Peaky Blinders‘ die Regie führte, wussten wir nicht, was aus der Show werden würde, aber wir wussten, dass die Alchemie der Besetzung und des Drehbuchs etwas Explosives hatte. ‚Peaky‘ ist schon immer eine Familiengeschichte gewesen – und deshalb ist es unglaublich aufregend, erneut mit Steve und Cillian zusammenzuarbeiten, um den Film auf Netflix dem Publikum auf der ganzen Welt zu präsentieren.“