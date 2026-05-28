Stars Cindy Crawfords geheimer zehnjähriger Gesundheitskampf

Cindy Crawford - April 2019 -Palms Casino Resort Grand Opening - Las Vegas - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 11:00 Uhr

Cindy Crawford hatte einen geheimen zehnjährigen Gesundheitskampf.

Cindy Crawford hat zehn Jahre lang mit einer Erkrankung gekämpft, die dazu führte, dass ihre Augenlider herabhingen.

Das 60-jährige Supermodel erklärte, sie habe die Probleme zunächst auf Alter und Müdigkeit geschoben. Mit der Zeit habe die Erkrankung jedoch ihre Arbeit vor der Kamera beeinträchtigt. Erst vor zwei Jahren habe sie eine Lösung gefunden. Gegenüber ‚PEOPLE‘ sagte sie: „Ich erinnere mich, dass es wahrscheinlich vor etwa zehn Jahren war, nachdem ich 50 geworden war. Wenn ich früh morgens arbeiten sollte, fragten sie mich: ‚Ist es okay für dich, um sechs Uhr morgens anzufangen?‘ Und ich sagte: ‚Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht wacht erst um neun Uhr auf. Plant also bitte keine Nahaufnahmen oder Ähnliches ein.'“

Vor der Kamera habe sie sehen können, dass ihre Augen einfach nicht mehr so wach aussahen wie früher. „Die Make-up-Artists mussten meine Augenlider anheben, um dort überhaupt Schminke auftragen zu können“, so Cindy weiter. Eine Lösung fand sie schließlich, als ihr Hautarzt ihr bestimmte Augentropfen empfahl. Sie erklärte: „Vor ungefähr zwei Jahren erzählte mir mein Dermatologe von Upneeq als etwas, das die Augen einfach etwas offener und wacher aussehen lässt. Also habe ich es ausprobiert. Anfangs nutzte ich es nur für Shootings oder wenn ich besonders fit aussehen wollte. Aber als mir klar wurde, dass man es jeden Tag verwenden kann, dachte ich mir: Warum eigentlich nicht?“

Cindy – inzwischen Markenbotschafterin für Upneeq – betonte, dass die Tropfen sie davon abgehalten hätten, drastischere Maßnahmen wie Schönheitsoperationen in Erwägung zu ziehen. Sie sagte: „Das Tolle an Upneeq ist, dass es kein großer Eingriff ist. Man muss sich nicht unters Messer legen.“ ‚PEOPLE‘ berichtete, dass Cindy keine genaue Diagnose genannt habe. Allerdings verursacht Blepharoptose typischerweise ein unnatürliches Herabhängen der Augenlider, und Upneeq wurde speziell zur Behandlung dieser Erkrankung entwickelt. Außerdem erklärte Cindy, dass sie sich gut gefühlt habe, als sie im Februar 60 wurde, weil sie gelernt habe, ihr Alter anzunehmen. Sie sagte weiter: „Dieses Jahr bin ich 60 geworden und ehrlich gesagt war das ganz leicht. Ich dachte eigentlich, das würde schwer werden. Aber ich versuche nicht, 20 oder 25 zu sein.“