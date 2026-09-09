Stars Claudia Obert nimmt öffentlich Abstand zur CDU

Claudia Obert - November 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 14:00 Uhr

Claudia Obert nimmt öffentlich Abstand zur CDU.

Nach fünf Jahren Mitgliedschaft in der CDU hat sich Reality-TV-Star Claudia Obert nun öffentlich von der Partei distanziert.

Der Anlass: das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, bei dem die AfD als stärkste Kraft hervorging. „Weil die CDU versagt hat, hat die AfD Aufwind“, erklärte Obert im Interview mit ‚Bild‘. Das Wahlergebnis deutete sie als Protestwahl: „Die meisten Leute wissen gar nicht, was sie da wählen – es kotzt sie einfach nur alles an.“

Als Hauptgrund für den Aufstieg der AfD sieht Obert die Arbeit der CDU-SPD-Koalition. In der Zusammenarbeit mit der SPD werde stets „nur der kleinste gemeinsame Nenner gesucht“, kritisierte sie. Das Regierungsbündnis habe noch „keinen einzigen Big Point“ umgesetzt. „Sie reden über Reformen, aber es finden keine statt. Und wenn überhaupt, dann sind sie wirkungslos. Das Land ist dermaßen reformbedürftig. Es ist alles nur ein Flickenteppich, aber nichts Großes.“

Als Beispiel für eine misslungene Reform nannte die Modeunternehmerin die verpflichtende Krankschreibung ab dem ersten Fehltag. Das sei „weltfremd“, so Obert. Jeder Arzt sei auch Geschäftsmann und schreibe Arbeitnehmer krank, „damit er wieder abzischt. Und dann gleich für eine ganze Woche. Sonst wäre der Arbeitnehmer vielleicht nur einen Tag zu Hause geblieben.“

Obert betont, sie habe in ihrer Boutique engen Kontakt zu „ganz normalen Menschen“. „Eine Krankenschwester sollte sich einen Friseurbesuch noch leisten können. Selbst ein Restaurantbesuch ist für viele nicht mehr drin“, sagte sie. Die allgemeine Unzufriedenheit spüre sie auch in ihrem eigenen Geschäft: „Mein Umsatz ist von 5 Millionen auf 3,4 Millionen gesunken. Aber meine Kosten bleiben – und steigen sogar ständig.“

Bekannt wurde die gebürtige Freiburgerin in den 2010er-Jahren durch ihre Teilnahme an Reality-Formaten wie ‚Promi Big Brother‘, ‚Promis unter Palmen‘ und ‚Das Sommerhaus der Stars‘. Mit ihrer klaren Haltung zur aktuellen Politik zeigt sie nun, dass sie sich nicht nur auf Unterhaltung beschränkt, sondern auch gesellschaftspolitische Themen aufgreift.