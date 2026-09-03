Stars Nino de Angelo macht überraschende Angaben zu seinen Finanzen

Nino de Angelo - March 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 18:00 Uhr

Der Schlagerstar gibt Einblicke in seine aktuelle finanzielle Situation.

Nino de Angelo verrät, dass er seine finanzielle Situation grundlegend verändert hat.

Vor sechs Jahren stand der Schlagersänger eigenen Angaben zufolge noch vor einem Schuldenberg. Nun scheint es finanziell wieder zu laufen. Beim AEDT-Sommerfest sprach der 62-Jährige im Interview mit RTL über seine wirtschaftliche Entwicklung. Er erklärte, dass er sich in den vergangenen Jahren „ziemlich was aufgebaut“ habe. „Also, ich sag mal so, vor sechs Jahren hatte ich noch eine Million Schulden und jetzt ist genau das Gegenteil passiert“, enthüllte der Musiker.

Eine konkrete Summe nannte Nino nicht. Auf die Frage, ob er innerhalb von sechs Jahren rund zwei Millionen Euro erwirtschaftet habe, fiel seine Antwort jedoch vielsagend aus. „Naja, mit zwei würde ich nicht in Ruhestand gehen. Da musst du schon das Doppelte oder Dreifache rechnen“, erklärte der ‚Jenseits von Eden‘-Interpret. Zuletzt war Nino beruflich stark eingespannt: Seine Bilanz beläuft sich auf vier Alben innerhalb von sechs Jahren. Außerdem gab er während dieser Zeit 70 Konzerte. Umso größer fiel sein Verdienst aus.

Derzeit treibt den ehemaligen ‚Promi Big Brother‘-Kandidaten jedoch eine ganz andere Frage um: Wie lange möchte er noch auf der Bühne stehen? „Wenn ich sehe, was so um mich herum alles stirbt mit 70, 75. Werde dieses Jahr 63. Und wenn ich noch zehn Jahre zu leben habe, ist das für mich sehr viel“, sagte der Schlagerstar. Aus diesem Grund denke er über einen möglichen Ruhestand nach, „weil ich möchte nicht von der Bühne direkt in die Urne“.

Im Gespräch mit ‚Meine Schlagerwelt‘ hatte Nino bereits ein konkretes Datum für sein Karriereende genannt. Sein derzeitiger Plan sehe vor, bis zu seinem 66. Lebensjahr zu arbeiten. „Das wird dann sein bis zum 18.12.2029. Dann möchte ich mich zurückziehen“, erklärte der Sänger.